Nationalmannschaft, U21: Deutschland ohne Probleme gegen San Marino

Nach der Klatsche gegen Polen kehrt die deutsche U21 in die Erfolgsspur zurück San Marino ist allerdings auch kein Gradmesser.

Vier Tage nach dem 0:4-Debakel gegen Polen setzte sich die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo in der EM-Qualifikation gegen den Außenseiter aus dem Zwergstaat locker mit 4:0 (3:0) durch.

Deutsche U21 weiter Tabellenführer

In Ingolstadt sorgten Schalke-Verteidiger Malick Thiaw (14.) und Nürnbergs Erik Schuranow (15.) mit einem Doppelpack schnell für klare Verhältnisse. Kapitän Jonathan Burkardt (34.) vom FSV Mainz 05 erhöhte unter Mithilfe der Unterkante der Latte, der Kölner Jan Thielmann (62.) erzielte in seinem zweiten U21-Länderspiel das erste Tor.

Am 25. März geht es gegen Lettland weiter, vier Tage danach steht das Duell in Israel auf dem Programm. Nur die Gruppenersten sowie der beste Zweite aus den neun Gruppen qualifizieren sich direkt für die U21-EM 2023 in Rumänien und Georgien. (U21-EM-Qualifikation: Spielplan und Ergebnisse)