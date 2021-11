WM-Qualifikation: Jude Bellingham vom BVB überzeugt für England

Die englische Nationalmannschaft hat das WM-Qualifikationsspiel gegen San Marino standesgemäß mit 10:0 für sich entschieden und das Ticket für das Turnier in Katar gelöst.

Harry Kane sorgte mit einem Viererpack für Aufsehen, doch auch Jude Bellingham beeindruckte erneut. Der BVB-Star durfte gegen den Fußball-Zwerg von Beginn an ran. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation)

Roy Keane erklärte in seiner Rolle als TV-Experte bei ITV Sport: „Der Junge hat eine großartige Chance. Wir lieben alles an ihm: Was er auf dem Platz macht, wie er abseits davon spricht.“