Anzeige

NBA: Scottie Pippen rechnet mit Michael Jordan ab - NBA-Ikone zerstört ihr Vermächtnis Jordans rechte Hand zerstört ihr Vermächtnis

Viraler Hit: NBA-Legenden freuen sich auf 75. Saison

Stefan Schnürle

Scottie Pippen ist immer noch wütend über die Doku „The Last Dance“. Der einst beste Mitspieler von Michael Jordan nimmt in seinem Buch nun Rache - und beschädigt dabei seine eigene Legacy.

„Als der Größte aller Zeiten.“

Dies antwortete Scottie Pippen in einem Interview bei Good Morning America jüngst auf die Frage, wie er in Erinnerung bleiben möchte.

Anzeige

Pippen begann kurz darauf zu lachen - zumindest diese Aussage hatte die NBA-Ikone wohl doch nicht ganz ernst gemeint. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Viele Bulls-Fans wünschen sich, dies würde auch für weitere Aussage gelten, die von Pippen in den vergangenen Wochen an die Öffentlichkeit kamen.

Pippen auf Abrechnungstour unterwegs

Der sechsmalige NBA-Champion ist seit Wochen auf einer Promotionstour für sein Buch „Unguarded“ - wenngleich es eher an eine Abrechnungstour erinnert.

Denn Pippen lässt dabei keine Gelegenheit aus, um gegen seinen ehemaligen Mitspieler Michael Jordan zu schießen.

„Ich sehe nicht viele „Bad Back“-Spiele, aber ich sehe immer wieder „Flu Games“, sagte der sechsmalige Meister zuletzt bei Town Hall on SiriusXM NBA Radio.

Der frisch gebackene Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg hat es sich zu Herzen genommen: Man soll gehen, wenn es am schönsten ist. SPORT1 zeigt die Rangliste der Athleten, die auf ihrem Höhepunkt abgetreten sind © Getty Images RANG 25 - ERIC CANTONA (Fußball) - 1997: Völlig überraschend und mit nur 30 Jahren verkündete der Franzose nach vier Meistertiteln in fünf Jahren mit Manchester United sein Karriereende. Er ging am Höhepunkt, war jedoch nicht Teil des Frankreich-Kaders, der ein Jahr später den Weltmeistertitel holte © Getty Images RANG 24 - FABIAN HAMBÜCHEN (Turnen) - 2016: Nach dem EM- und WM-Titel war olympisches Gold der einzige Erfolg, der ihm noch gefehlt hatte. Durch den Olympiasieg am Reck in Rio krönte Hambüchen seine Karriere © Getty Images RANG 23 - DOMINIK HASEK (Eishockey) - 2002: Nach dem Stanley-Cup-Sieg mit den Detroit Red Wings trat der tschechische Torhüter auf dem Höhepunkt seiner Karriere ab, kam zurück, gewann mit den Red Wings 2008 noch einmal die Meisterschaft und hörte in der NHL endgültig auf. In den 1990er Jahren wurde er als einziger Torhüter in der NHL-Geschichte zwei Mal in Folge MVP © Getty Images Anzeige RANG 22 - JOE DiMAGGIO (Baseball) - 1951: Nach seinem neunten MLB-Titel mit den New York Yankees und insgesamt 13 All-Star-Nominierungen hörte er auf. Seine Serie aus dem Jahr 1941, in der er in 56 aufeinanderfolgenden Spielen mindestens einen Hit erzielte, ist bis heute unerreicht. Er war außerdem mit Marilyn Monroe verheiratet © Getty Images RANG 20 - PIERRE LITTBARSKI und KLAUS AUGENTHALER (Fußball) - 1990: Nach dem Gewinn des WM-Titels in Italien beendeten der Libero des FC Bayern München und der Kölner Kult-Mittelfeldakteur mit den Säbelbeinen ihre Nationalmannschaftskarriere © Getty Images RANG 19 - FLORENCE GRIFFITH-JOYNER (Leichtathletik) - 1988: Bei den Olympischen Spielen in Seoul holte die US-Sprinterin dreimal Gold sowie einmal Silber und markierte Weltrekorde über 100m und 200m, die bis heute bestehen. Danach beendete die damals 28-Jährige ihre Karriere. Nicht erst seit ihrem frühen Tod zehn Jahre später kursieren Dopinggerüchte © Getty Images RANG 18 - PETE SAMPRAS (Tennis) - 2002: Vor heimischer Kulisse gewann der US-Amerikaner bei den US Open seinen 14. und letzten Grand-Slam-Titel. Danach bestritt Sampras kein Match mehr, wenngleich er sein Karrierende offiziell erst ein Jahr später bekannt gab © Getty Images Anzeige RANG 17 - ROCKY MARCIANO (Boxen) - 1955: Seine 49:0-Bilanz ist bis heute ungeschlagen, einzig Floyd Mayweather zog mit ihm gleich. Marcianos K.-o.-Quote liegt bei stolzen 87,76 Prozent - die höchste aller Schwergewichtsweltmeister in der Geschichte des Profiboxens © Getty Images RANG 16 - BILL RUSSELL (Basketball) - 1969: Nach dem Gewinn seiner elften NBA-Meisterschaft mit den Boston Celtics beendete einer der besten Center der NBA-Historie seine Karriere. In seinen letzten drei Jahren als Aktiver war er zudem Spielertrainer bei den Celtics. Nach ihm ist auch die Trophäe des MVP der NBA-Finals benannt © Getty Images RANG 15 - JIM BROWN (Football) - 1965: Der Running Back gab seine Football-Karriere als Most Valuable Player der Saison auf - ein Jahr zuvor hatte er Cleveland bis zu LeBron James' Cavaliers die letzte Meisterschaft beschert. In seinen neun Jahren bei den Browns stand er immer im Pro Bowl und gilt heute als der beste Footballspieler aller Zeiten © Getty Images RANG 14 - ALAIN PROST (Formel 1) - 1993: Beim Großen Preis von Portugal machte der Franzose seinen vierten und letzten WM-Titel perfekt. Nach der Saison beendete Prost als einer der erfolgreichsten Formel-1-Fahrer überhaupt seine ruhmreiche Karriere © Getty Images Anzeige RANG 13 - BOBBY JONES (Golf) - 1930: Als erster - und bislang einziger - Golfer gelang ihm der Grand Slam - alle vier Majors in einem Jahr -, danach trat der US-Amerikaner im Alter von nur 28 Jahren zurück. Heute ist der Südstaatler eine Legende © Dpa Picture-Alliance RANG 12 - FLOYD MAYWEATHER (Boxen) - 2015: Nach dem Sieg über Andre Berto beendete der US-Amerikaner mit einer 49:0-Bilanz seine Karriere als Profi-Boxer. Damit zog die schillernde Persönlichkeit mit Rekordhalter Rocky Marciano gleich © Getty Images RANG 11 - GERD MÜLLER und WOLFGANG OVERATH (Fußball) - 1974: Nach dem Gewinn des WM-Titels im eigenen Land kehrten beide der Nationalmannschaft den Rücken. Müller (hinten Mitte), der "Bomber der Nation", erzielte im Endspiel den Siegtreffer - das wohl wichtigste Tor seiner Karriere. Overath (vorne rechts) spielte noch drei Jahre für den 1. FC Köln © Getty Images RANG 10 - MICHAEL JOHNSON (Leichtathletik) - 2000: Nach Olympiagold über 400 Meter im Alter von 33 Jahren hängte er die Spikes an den Nagel. Seit 1993 hatte der ehemalige Weltrekordler mit dem ganz eigenen Laufstil jeden Höhepunkt über 400m gewonnen © Getty Images Anzeige RANG 9 - JUSTINE HENIN (Tennis) - 2008: Mit nur 25 Jahren trat die Belgierin völlig überraschend zurück - bis heute ist sie die einzige Spielerin, die dies auf Rang eins der Weltrangliste tat. 2010 kehrte Henin kurz zurück, musste aber ein Jahr später aus gesundheitlichen Gründen ihre Karriere endgültig beenden © Getty Images RANG 8 - JOHN ELWAY (Football) - 1999: Nach der Titelverteidigung im Super Bowl mit den Denver Broncos zog sich der Quarterback im Alter von 38 Jahren zurück. Seit 2011 ist Elway Vizepräsident und General Manager der Broncos © Getty Images RANG 7 - MAGDALENA NEUNER (Biathlon) - 2012: Bei der Weltmeisterschaft in Ruhpolding gewann sie Doppel-Gold sowie je einmal Silber und Bronze. Dazu sicherte sich die Wallgauerin den Gesamtweltcup in diesem Winter - und verließ mit gerade einmal 25 Jahren die Biathlon-Bühne © Getty Images RANG 6 - ERIC HEIDEN (Eisschnelllauf) - 1980: Bei den Olympischen Winterspielen in Lake Placid holte der US-Amerikaner fünf Mal Gold - über jede Strecke zwischen 500 und 10.000 Metern - und machte dann Schluss. Charakteristisch für den späteren Radprofi (Tour- und Giroteilnahme) war der goldfarbene Laufanzug © Getty Images Anzeige RANG 5 - MARK SPITZ (Schwimmen) - 1972: Bei den Olympischen Spielen in München gewann der US-Amerikaner sieben Goldmedaillen und stellte bei jeder einzelnen noch einen Weltrekord auf. Danach trat er im Alter von nur 22 Jahren vom Sport zurück © Getty Images RANG 4 - PHILIPP LAHM (Fußball) - 2014: Der DFB-Kapitän beendete nach dem Gewinn des WM-Titels 2014 in Brasilien seine Karriere in der deutschen Nationalmannschaft auf dem absoluten Höhepunkt. Für den FC Bayern spielt er nach wie vor © Getty Images RANG 3- ROSI MITTERMAIER (Ski Alpin) - 1976: Nach zweimal Gold und einmal Silber bei den Olympischen Winterspielen in Innsbruck, die der Deutschen auch den Weltcup-Gesamtsieg bescherten, verabschiedete sie sich mit nur 25 Jahren vom Skirennsport © Getty Images RANG 2 - MICHAEL PHELPS (Schwimmen) - 2016: Der bisher erfolgreichste Olympionike aller Zeiten und vielseitigste Schwimmer der Gegenwart beendete nach seinem 23. Olympiagold seine außergewöhnliche Karriere. Schon 2012 hatte er nach goldenen Spielen aufgehört und war für Rio zurückgekehrt. Insgesamt holte der US-Amerikaner 28 Medaillen bei Olympia © Getty Images Anzeige RANG 1 - MICHAEL JORDAN (Basketball) -1998: Der größte Basketballer aller Zeiten bescherte den Chicago Bulls mit "The Shot" oder "The Last Shot" gegen Utah den dritten NBA-Meistertitel in Folge und trat dann von der Bühne - besser geht es nicht. Der "Repeat-Three-Peat" ging in die Geschichte ein. Das Comeback bei den Wizards verschweigen Bulls-Fans gern © Getty Images

Pippen spielte dabei auf seinen Bandscheibenvorfall in den NBA-Finals 1998 und Jordans berühmtes „Flu Game“ in der Endspiel-Serie 1997 an. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Anzeige

Pippen zweifelt an „Flu Game“ von Jordan

Auf die Schwere der Verletzung bezogen mag Pippen Recht haben. Was er aber vergisst: Das „Flu Game“ ist nicht legendär geworden, weil Jordan wie Pippen einfach mitspielte.

Das „Flu Game“ ist legendär, weil Jordan trotz seiner Lebensmittelvergiftung die Bulls im wichtigen Spiel 5 der NBA Finals trug, bis er nach dem finalen Buzzer erschöpft in die Arme von Pippen fiel.

MJ legte dabei 38 Punkte, sieben Rebounds und sieben Assists in 44 Minuten auf.

Zum Vergleich: Pippen wurde in seinem „Bad-Back-Game“ mehrmals in den Katakomben am Rücken behandelt und spielte letztlich 25 Minuten, in denen er auf acht Punkte, drei Rebounds und vier Assists kam.

Pippen von Rolle als Robin genervt

Doch derlei Kleinigkeiten scheinen Pippen nicht zu interessieren. Der sechsmalige All-Star ist sauer.

Dass die NBA ihn als einen der besten 75 Spieler der Geschichte kürte, geschenkt. Dass Jordan mehrmals betont hatte, dass er ohne Pippen nie so erfolgreich gewesen wäre, geschenkt.

Pippen nervt, dass er für alle nur der Robin zu Batman Jordan war - und deshalb stets nur den Preis für die beste Nebenrolle von den NBA-Fans und -Experten weltweit erhielt.

NBA-Stars huldigen der Legende Michael Jordan

Anzeige

„The Last Dance“: Pippen sauer auf MJ

Genau in diese Wunde bohrte Jordan mit der 2020 erschienen Doku „The Last Dance“, die eigentlich eine Dokumentation über den letzten Titel der Chicago Bull sein soll.

Da „Air Jordan“ aber das Sagen über den finalen Cut und damit Vetorecht für alle Szenen hatte, wurde es letztendlich mehr eine Doku über Jordan mit gut besetzen Nebendarstellern wie Pippen.

In seinem Buch schreibt der heute 56-Jährige: „Michael erhielt zehn Millionen Dollar für seine Rolle in der Doku. Meine Mannschaftskollegen und ich erhielten keinen Cent.“

Pippen weiter: „Michael konnte eine Trefferquote von 6 zu 24 aus dem Feld erzielen, fünf Turnover begehen, und er war in den Augen der bewundernden Presse und Öffentlichkeit immer noch der fehlerlose Jordan.“

Pippen erklärt LeBron James zum GOAT

Pippens Problem: Er bekommt nicht die Aufmerksamkeit eines Jordan, der nur seinen Namen über etwas setzen muss. Pippen muss provozieren - und genau das tut er.

Auf sein Egoismus-Argument mit Bezug auf Jordan setzte Pippen sogar noch einen drauf und kürte LeBron James zum GOAT.

Dieser sei der „größten Spieler, den dieses Spiel je gesehen hat“ - und nicht der fünfmalige MVP Jordan. LeBron mache „alles und verkörpert, worum es im Spiel wirklich geht“, so Pippen.

Dass sich ausgerechnet der Ex-Teamkollege in der ewigen GOAT-Diskussion gegen Jordan stellt, wirkt ebenfalls wie eine bewusste Provokation.

Anzeige

Pippen legt sich auch mit Barkley an

Pippen legt sich aber nicht nur mit Jordan an, sondern auch mit Kevin Durant, Charles Barkley, Phil Jackson und weiteren NBA-Größen. (DATEN: Alle Tabellen der NBA)

Barkley kommentierte das in The Dan Patrick Show wie folgt: „Ich fühle mich schlecht, weil es scheint, dass er nur auf Großwildjagd ist, damit er sein Buch verkauft.“

Für die NBA-Ikone rechtfertigt eine womöglich ungenaue Darstellung in der Doku auch nicht Pippens aktuellen Rundumschlag: „Die Sachen, die Michael in „The Last Dance“ gesagt hat, waren wahr.“

Sechs NBA-Titel, fünf MVP-Auszeichnungen und zwei Olympia-Siege sind Michael Jordans größte Erfolge. SPORT1 blickt auf seine große Karriere von "His Airness" zurück © Getty Images 1984 wurde "His Airness" von den Chicago Bulls gedraftet. Dort spielte er von 1984-1993 und 1995-1998 © Getty Images Zwischen 1993 und 1995 versuchte sich Jordan als Baseball-Profi bei den Birmingham Barons, einem Minor League Baseball-Team der Chicago White Sox © Getty Images 1993 und 1999 erklärte Jordan seinen Rücktritt als Basketball-Profi - doch beide Male kam er zurück © Getty Images Anzeige 2001 heuerte der inzwischen 38-Jährige bei den Washington Wizards an. Er ist der einzige NBA-Spieler, dem mit 40 Jahren mehr als 40 Punkte in einem Spiel gelangen © Getty Images Am 16. April 2003 bestritt Jordan schließlich sein letztes Liga-Spiel für die Wizards gegen die Philadelphia 76ers © Getty Images Mittlerweile ist er Miteigentümer der Charlotte Bobcats. Sport1.de zeigt Bilder seiner großartigen Karriere... © Getty Images - © Getty Images Anzeige - © Getty Images Jordan umkurvt Horace Grant (h.) © Getty Images - © Getty Images - © Getty Images Anzeige - © Getty Images Gold bei Olympia: Jordan mit Scottie Pippen (l.) und Clyde Drexler (r.) © Getty Images - © Getty Images - © Getty Images Anzeige - © Getty Images Jordan und Scottie Pippen (r.) © Getty Images - © Getty Images - © Getty Images Anzeige Jordan und Dennis Rodman (r.) © Getty Images - © Getty Images Jordan und John Stockton (r.) © Getty Images - © Getty Images Anzeige Jordan erhält die MVP-Trophäe 1998 © Getty Images - © Getty Images - © Getty Images Jordan und Kobe Bryant (r.) © Getty Images Anzeige - © Getty Images Jordan im Duell mit Shaquille O'Neal (l.) © Getty Images - © Getty Images - © Getty Images Anzeige Jordan mit Trainer Phil Jackson (l.) © Getty Images - © Getty Images - © Getty Images Jordan und Patrick Ewing (l.) von den New York Knicks © Getty Images Anzeige - © Getty Images Jordan und seine Ex-Frau Juanita © Getty Images - © Getty Images Jordan und Julius Erving (r.) als Punktrichter beim Slam Dunk Contest © Getty Images Anzeige - © Getty Images - © Getty Images - © Getty Images Jordan und Kobe Bryant beim All-Star Game © Getty Images Anzeige - © Getty Images - © Getty Images - © Getty Images

Pippen: Jordan hat den Basketball ruiniert

Da Jordan nicht nur mitverantwortlich für die von ihm verhasste Doku ist, sondern auch noch der größte Name im Basketball, ist er das logische Lieblingsziel von Pippens Attacken.

„Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass Mike den Basketball ruiniert hat“, schrieb Pippen sogar unverblümt in seiner Biografie.

Seine Begründung: „In den 80er Jahren hat jeder auf dem Platz den Ball gepasst, um dem Team zu helfen. Das hörte in den 90ern auf. Die Kinder wollten wie Mike sein. Nun, Mike wollte nicht passen - er wollte nicht rebounden oder den besten Spieler verteidigen. Er wollte, dass alles für ihn erledigt wird.“

Erstaunlich, dass jemand, der nicht so gerne gute Spieler verteidigen wollte, neunmal ins All-Defensive First Team gewählt wurde und 1988 sogar als Defensive Player of the Year gekürt wurde – als Guard(!).

Anzeige

„War viel besserer Teamkollege als Michael“

Vor allem an Jordans Fähigkeiten als Teamleader zweifelt Pippen, der dessen strenge Liebe nicht als hilfreiche Motivation für seine Mitspieler sah, wie „MJ“ behauptet.

„Michael lag falsch. Wir haben nicht sechs Titel geholt, weil er sich mit den Jungs anlegte. Wir haben gewonnen, obwohl er dies tat. Wir haben gewonnen, weil wir Team-Basketball spielten“, schreibt Pippen in dem Buch.

Der inzwischen 56-Jährige weiter: „Ich war ein viel besserer Teamkollege als Michael es je war. Fragen sie jeden, der mit uns beiden gespielt hat. Ich war immer mit einem Schulterklopfen oder aufmunterndem Wort da. Vor allem, wenn er jemanden zuvor niedergemacht hatte.“

Hier widerspricht sich die Legende sogar selbst. Als Pippen 2010 in die Hall of Fame aufgenommen wurde, hörte sich das nämlich noch ganz anders an. Damals sagte er über den neben ihm stehenden Jordan: „Danke dafür, dass du der beste Teamkamerad warst. Ich werde diese Erfahrung immer wertschätzen.“

Pippen nennt nur bekannte Schwächen von Jordan

Doch zweifelsohne war Jordan alles andere ein angenehmer Mitspieler und konnte ein Tyrann sein. Dennoch war „His Airness“ der Hauptgrund, warum die Bulls die Titel holten.

Und genau dies ist das Problem an Pippens Kritik. Die menschlichen Schwächen von Jordan sind hinreichend dokumentiert - und keiner wählt ihm zum Teamkollegen des Jahres.

Doch Zweifel an Jordans Leistungen wie im „Flu Game“ zu äußern oder LeBron James (bei allen Verdiensten) vor der Legende als GOAT zu küren, bringt ihm nur Kopfschütteln ein. Jordans Vermächtnis ist zu viel groß, als dass Pippen daran rütteln könnte.

Pippen beweist aktuell nur eines: Auch ein Gewinner, was er mit sechs NBA-Titeln zweifelsohne war, kann sich als schlechter Verlierer herausstellen.

Anzeige