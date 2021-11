Tennis: Roger Federer erklärt Handtuch-Trick und verrät Anekdote über Ehefrau

Der Tennis-Star war bis in die Anfangszeit seiner Profikarriere für seine Wutausbrüche bekannt. „Ich war ein temperamentvoller Junge und habe gern Emotionen gezeigt“, erklärte Federer im Schweizer Magazin Interview by Ringier .

Federer nahm einen inneren Wandel vor

Der Tennisspieler überlegte sich: „Wie kann ich einen schlechten Punkt einfach ignorieren?“ Dabei habe er daran gedacht, wie Babys eine Kuscheldecke oder ein Schmusebärchen zu nutzen. „Mein Coach meinte, ich brauche so was in dieser Art. Etwas, das mir hilft, mich für einen kurzen Moment in meine Welt zurückzuziehen.“