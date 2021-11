FC Bayern: Robert Lewandowski wird zur Comicfigur - Verhältnis zu Jürgen Klopp illustriert

Spekulationen um Lewy: Diese Traumtore machen ihn so wichtig

Der Weltfußballer wurde vom Magazin The Players‘ Tribune illustriert – genau wie Jürgen Klopp. In dem Comic mit dem Namen „Klopp“ geht es um das Verhältnis des Polen zu dem Trainer, der ihn 2010 zum BVB holte. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Die Anekdoten erzählte der Stürmer des FC Bayern Anfang des Jahres. Unter anderem geht es um eine Wette von Klopp und Lewandowski. Falls der Pole in einer Trainingseinheit zehn Tore erzielte, bekäme er 50 Euro von seinem Coach. Falls nicht, müsste Lewandowski zahlen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Es war eine spezielle Methode, um das Beste aus Lewandowski herauszukitzeln. Am Anfang verlor der Stürmer jedes Mal, doch nach ein paar Monaten wendete sich das Blatt, sodass Klopp die Wette beendete. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Auch die berühmte Knoblauch-Anekdote fand ihren Platz in dem Comic. Wenn ein Spieler etwas getrunken habe, sei es der klassische Trick gewesen, am Morgen danach Knoblauch zu essen, um den Geruch zu übertünchen. Klopp kam eines Tages schnüffelnd in die BVB-Umkleide. Dann sagte er: „Ich rieche etwas. Ist es Knoblauch?“