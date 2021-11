Steht Martin Odegaard beim FC Arsenal vor dem Aus?

35 Millionen Euro bezahlten die Gunners im Sommer für Martin Odegaard, nachdem dieser als Leihspieler in der Rückrunde in London überzeugt hatte.( NEWS: Alles zur Premier League)

Doch in dieser Saison läuft es für den Kapitän der norwegischen Nationalmannschaft nicht mehr. In zehn Pflichtspielen war er nur an einem Tor beteiligt und verlor nach Arsenals katastrophalen Saisonstart seinen Stammplatz an das Eigengewächs Emile Smith-Rowe.