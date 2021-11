HandOfBlood gründet eigenes eSports-Team

Ein neues eSports-Team schlägt in der Hauptstadt seine Zelte auf. Hier, wo sich schon renommierte Größen der Szene wie der BIG-Clan oder auch Schalke 04 eSports niedergelassen haben, rückt jetzt ein kleiner Bezirk ins Rampenlicht, der zum Schauplatz eines Projekts mit großen Plänen wird. Im Vordergrund steht nicht Berlin, sondern Spandau. Von nun an die Heimat der Eintracht.

Initiator des Ganzen ist der erfolgreiche Influencer Max „HandOfBlood“ Knabe, der seit Jahren in der Gaming-Landschaft verankert ist. Zusammen mit der Agentur für Influencer Management INSTINCT3 ha der langjährige YouTuber das eSports-Team Eintracht Spandau gegründet. Zu Beginn liegt der Fokus allein auf dem beliebten MOBA League of Legends. Zum nächsten Splitt wird der Neuling in der Prime Liga, der höchsten deutschen Liga, starten.

Einstieg in League of Legends

Die Tryouts für das League of Legends-Geapann laufen allerdings bereits, sodass sicherlich bald mit ersten Bekanntmachungen zu rechnen ist. Wie es in Zukunft mit anderen Titel weitergehen wird, ist noch unklar. HandOfBlood nennt u.a. die Age-of-Empires-Szene oder Trackmania als mögliche Kandidaten für eine breitere Aufstellung.

Eigene Identität und Idee

Das Team möchte seinen ganz eigenen Weg gehen. Im Ankündigungsvideo auf seinem YouTube-Channel merkte HandOfBlood an, was für ihn der Grund für die teils fehlende Verbundenheit der Zuschauer zu einer eSports-Organisation ist und zieht dabei Vergleiche zur Identifikation mit einem Fußballverein. So soll der Name „Eintracht“ bereits Werte vermitteln. Ständig wechselnde Roster machen es ebenso schwer, einen Anknüpfungspunkt zu finden. Eintracht Spandau will diese Aufgabe im Sinne der Fans anders angehen.