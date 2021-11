Bundesliga: Marc Roca vom FC Bayern einer für Eintracht Frankfurt?

Bankdrücker will Klarheit! Roca bald weg?

Der 24 Jahre alte Spanier stand unter Trainer Julian Nagelsmann in dieser Saison noch nicht eine Spielminute auf dem Platz und ist daher nach SPORT1 -Informationen ein Verkaufskandidat im Winter. ( Bericht: Die Zeichen stehen auf Abschied )

Eintracht braucht einen wie Roca

Der Mittelfeldspieler gab zuletzt bei Radio Marca zu: „Irgendwann kommt die Zeit, in der jeder Spieler spielen will. Ich weiß nicht, was auf dem nächsten oder übernächsten Transfermarkt passieren wird, weil ich mich auf die Gegenwart konzentriere. Im Moment versuche ich, bestmöglich zu trainieren und die Meinung des Trainers zu ändern.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)