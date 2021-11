Halo Infinite Multiplayer ab sofort spielbar!

Angepeilt war den 08. Dezember, doch schon jetzt können Fans der Halo-Serie in den Genuss des Serienneulings gelangen. Mit dem kostenlos zugänglichen Multiplayer dürfen Spieler:innen ab sofort gegen- wie miteinander antreten. Das Spiel ist als Free-2-Play-Titel sowohl für den PC als auch der hauseigenen Xbox-Konsole erhältlich.

Klare eSports-Ambitionen - Halo Infinite

Die Serie um den Master Chief ist kein Neuling, wenn es um die Welt des eSports geht. Bereits in der Vergangenheit gab es zahlreiche Teams, die sich in verschiedenen Turnieren um den Sieg stritten. Auch in Deutschland existierte mit der CSL (Console Sports League, Konsolenbleger der ESL, Anm. der Red.) und Halo 3 die Möglichkeit das eigene Können unter Beweis zu stellen.