Grand Slam of Darts: Gabriel Clemens vor Fallon Sherrock gewarnt

Für Gabriel Clemens ist die Fallhöhe beim Grand Slam of Darts hoch - weil Gegnerin Fallon Sherrock gleich mehrere Faktoren auf ihrer Seite hat.

Fallon Sherrock dürfte allerdings noch um ein Vielfaches zerbrechlicher wirken, wenn sie nun gegen Gabriel Clemens ans Oche tritt ( Grand Slam of Darts ab 20 Uhr im LIVESTREAM und ab 21.45 Uhr LIVE im Free-TV auf SPORT1)

In der Tat: Die optischen Unterschiede der beiden Darts-Profis könnten kaum größer anmuten vor ihrem Duell um das Achtelfinale beim Grand Slam of Darts in Wolverhampton. (alle Infos und Spiele täglich im LIVESTREAM und LIVE im Free-TV auf SPORT1)