EM-Generalprobe der Handballer gegen Serbien - Gislason dämpft Erwartungen

Die deutschen Handballer bestreiten ihre EM-Generalprobe gegen Serbien. In zwei Duellen mit dem EM-Zweiten von 2012 will sich die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason am 7. Januar in Mannheim und zwei Tage später in Wetzlar den Feinschliff für die Europameisterschaft in der Slowakei (13. bis 30. Januar 2022) holen. Dies teilte der Deutsche Handballbund (DHB) am Dienstag mit.