ATP Finals in Turin: Novak Djokovic über Zlatan Ibrahimovic und möglichen Rücktritt

Am Rande der ATP Finals in Turin spricht Novak Djokovic über Gemeinsamkeiten mit Zlatan Ibrahimovic. Der Serbe äußert sich auch zu seiner Zukunft.

Die Parallelen zwischen ihm und der schwedischen Fußball-Ikone strich Tennis-Star Novak Djokovic in einem Interview mit der italienischen Gazzetta dello Sport heraus.

„Er strahlt das totale Selbstvertrauen aus und die Kraft, nie aufzugeben. Diesbezüglich erkenne ich mich in ihm wieder“, sagte der Serbe.

Djokovic über Ibrahimovic: Mag seine Philosophie

Während Ibrahimovic in den vergangenen Tagen für Schweden in der WM-Qualifikation im Einsatz war, kämpft Djokovic aktuell bei den ATP Finals in Turin um seinen nächsten großen Titel.