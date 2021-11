Verletzungsschock für FC Liverpool und Klopp? Andy Robertson ausgewechselt

In der 79. Minute setzte sich Robertson mit schmerzverzerrtem Gesicht auf den Boden und fasste sich gleich an seinen Oberschenkel. Der Linksverteidiger wurde kurz danach ausgewechselt und droht nun mit einer Oberschenkelverletzung auszufallen.

Auch Mané und Henderson sind angeschlagen

Es wäre nicht der erste Spieler, der mit einer Oberschenkel-Verletzung ausfallen würde. Zuvor verletzten sich in dieser Saison schon Roberto Fimino, Naby Keita und James Milner am Oberschenkel und fielen für eine Weile aus.

Neben Robertson kehrten auch Mané und Henderson mit Sorgen von der Nationalmannschaft zurück. Auch hinter ihrem Einsatz beim wichtigen Ligaspiel am Samstag gegen den FC Arsenal steht ein Fragezeichen. (Top-Spiel in der Premier League: FC Liverpool – FC Arsenal am Samstag ab 18:30 Uhr live im SPORT1-LIVETICKER)