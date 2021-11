Denis Zakaria fährt mit Schweiz zur WM: "Richtig geiles Gefühl"

Mitentscheidend für den Erfolg: Denis Zakaria von Borussia Mönchengladbach. Der Mittelfeld-Motor schloss die meisten Dribblings des Spiels (5) ab und war der genaueste Passgeber der Akteure, die mindestens 45 Minuten spielten: 96 Prozent seiner Pässe kamen an!

Zakaria: „Für jeden Spieler etwas ganz Besonderes“

Der 24-Jährige betonte: „Wir haben uns diese WM-Teilnahme hart erarbeitet. Wir haben es geschafft, den Schwung aus der EM im Sommer voll mitzunehmen und sind auch während dieser Quali als Einheit aufgetreten. Es wird für jeden Spieler etwas ganz Besonderes sein, bei so einem Turnier dabei zu sein.“ ( Pressestimmen: „Italien kehrt zurück in die Hölle“ )

Die Schweiz war bei der EM bis ins Viertelfinale gekommen und hatte zuvor Frankreich ausgeschaltet. In Katar will das Team von Murat Yakin, der Vladimir Petkovic nach der EM abgelöst hatte und dessen Vertrag sich nun automatisch bis 2024 verlängerte, an den Erfolg anknüpfen. (DATEN: Tabellen der WM-Qualifikation)