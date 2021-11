Battlefield 2042: Das sind die stärksten Pistolen im Spiel

Anzeige

Der Early Access von Battlefield 2042 ist gestartet und Spieler stürzen sich in Gefechte auf den neuen Karten. Welche Pistolen sollte man dafür allerdings benutzen?

Battlefield 2042 steht kurz vor der Veröffentlichung und bereits seit einigen Tagen können Spieler die neuen Inhalte mit Early Access testen. Während die Beta des Multiplayer-Shooters vor einigen Wochen nicht wirklich gut bei der Community ankam, liest man in den vergangenen Tagen schon deutlich positiveres Feedback in den sozialen Medien. Neben den kritisch bewerteten Spezialisten sowie Fahrzeugen, sind in Battlefield natürlich die Waffen wichtig.

Welche Knarren auch wirklich gut sind, ist am Anfang gar nicht so leicht herauszufinden. Deshalb schauen wir uns heute an, welche die stärksten Pistolen in Battlefield 2042 sind.

Die stärksten Pistolen in Battlefield 2042

Die M44 sieht ziemlich cool aus und verspricht auch auf jeden Fall eine Menge Spielspaß. Das liegt unter anderem an der enormen Feuerkraft, die die Waffe mit sich bringt. Unter den Pistolen steht sie allerdings meta-technisch noch nicht an der Spitze. Dafür ist die Knarre einfach ein bisschen zu langsam und auch die Munitionsgröße mit gerade einmal sechs Schuss lässt noch Luft nach oben. Als Sekundärwaffe wird sie in der Community voraussichtlich aber trotzdem sehr beliebt werden.

Das genaue Gegenteil zur M44 stellt die G57 dar. Der Schaden der Pistole ist ziemlich gering, aber dafür sind der Feuerrate kaum Grenzen gesetzt. Je schneller ihr also die Maustaste drücken könnt, desto schneller fliegen auch die Kugeln aus dem Lauf. Das Handling der Waffe lässt ebenfalls nichts zu wünschen übrig. Wo Spieler allerdings einige Abstriche machen müssen, ist bei der Reichweite und der Genauigkeit. Da sind die anderen Pistolen einfach besser.

Zu guter Letzt gibt es noch die MP28. Unserer Meinung nach handelt es sich hier um die stärkste Pistole in Battlefield 2042. Mit durchweg ausgeglichenen Werten ist diese Waffe ein absoluter Allrounder. Feuerkraft, Handling, Reichweite und Präzision sind hier mehr als grundsolide. Von allen Pistolen ist die MP28 also am besten als Sekundärwaffe geeignet.