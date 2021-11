Tennis, ATP-Finals: Liveticker Zverev - Medvedev Heute LIVE im TV, Stream, Ticker

Zverev - Medvedev 0:0

+++ Zverev legt Nachtschicht ein +++

+++ Zverev muss im ersten Match nur einen Satz spielen +++

Er wollte auf dem extrem schnellen Court „einfach meinen Rhythmus ein bisschen besser finden“, erklärte der Hamburger. In seinem ersten Match gegen den Italiener Matteo Berrettini war er nur einen Satz lang gefordert worden, ehe der verletzte Wimbledonfinalist beim Stand von 7:6 (9:7), 1:0 für Zverev aufgeben musste. In der zweiten Vorrundenpartie am Dienstag gegen US-Open-Champion Medvedev dürfte die Aufgabe ungleich schwieriger werden. Am Montagabend tauschte die ATP die Ansetzungen der Partien, statt in der Abendsession steigt die Partie bereist am frühen Nachmittag (nicht vor 14 Uhr). (NEWS: Alles zum Tennis)