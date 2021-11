Anzeige

WM-Qualifikation: Pressestimmen zu Italien, Schweiz - "zurück in die Hölle" „Mancini wurde von seinen Spielern verraten“

Die heimische und internationale Presse geht mit Italien hart ins Gericht © SPORT1-Grafik/Imago

Italien kommt in Nordirland völlig überraschend nicht über ein Remis hinaus. Damit verpasst der Europameister die direkte Qualifikation für die WM in Katar. Die internationale Presse geht mit den Italienern hart ins Gericht.

Der Europameister muss um die Teilnahme an der Weltmeisterschaft bangen!

Italien ist „zurück in der Hölle“, wenn es nach der spanischen Presse geht. Und auch in Italien selbst ist von einer riesigen „Enttäuschung“ die Rede. (DATEN: Tabellen der WM-Qualifikation)

Nach einem enttäuschenden 0:0 in Nordirland rutschten die Italiener auf Rang zwei hinter die Schweiz. Die Eidgenossen fahren zur WM nach Katar und Italien muss in die Playoffs. In diesen scheiterten die Azzurri vor vier Jahren an Schweden. Der Titel „zurück in die Hölle“ der AS ist daher zwar gewohnt martialisch, aber die Situation dürfte sich im fußballverrückten Italien tatsächlich ähnlich anfühlen. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation)

Die Tragweite wird auch bei der Gazzetta dello Sport klar, die sogar poetisch wird: „In Belfast, wo die Titanic gebaut wurde, trifft Italien auf den nordirischen Eisberg. Und es sinkt.“

In den Zeitungen der Eidgenossen sprang einem die pure Freude am Dienstagmorgen daher wenig überraschend förmlich ins Gesicht. In Italien herrscht dagegen blankes Entsetzen und auch die Medien vieler anderer Länder nehmen sich des Themas an.

SPORT1 hat die internationalen Pressestimmen zusammengetragen.

Italien

Gazzetta dello Sport: „Italien, was für eine Enttäuschung! 0:0 in Nordirland und der Gang in die Playoffs. Jorginho ist ein Gespenst auf dem Spielfeld. Italien ist in Belfast glanzlos und selten gefährlich: Die Schweiz fährt direkt zur WM. In Belfast, wo die Titanic gebaut wurde, trifft Italien auf den nordirischen Eisberg. Und es sinkt. Ein Albtraum, aber es ist noch nicht zu Ende. Uns bleibt noch eine letzte Karte in der Hand.“ (NEWS: Alles Wichtige zur WM-Qualifikation)

Tuttosport: „Vom Himmel der EM ins Fegefeuer. Was für eine Enttäuschung! Italien muss in die Playoffs: Nur ein Unentschieden gegen Nordirland. Es mangelte an Persönlichkeit gegen eine Mannschaft auf dem Niveau eines Zweitligisten.“

Corriere dello Sport: „Enttäuschendes Italien, keine WM: Um sich zu qualifizieren, braucht es die Playoffs. Nur ein Unentschieden in Nordirland! Italien verabschiedet sich von der direkten Qualifikation. Mancini kommt nicht über das Unentschieden hinaus. Er wurde von seinen talentierten Spielern verraten.“

Corriere della Sera: „Die große Enttäuschung: Die Azzurri müssen in die Playoffs, um das WM-Ticket zu erobern.“

Spanien

AS: „Italien kehrt in die Hölle zurück! Der Europameister kam in Nordirland nicht über ein 0:0 hinaus. Der Sieg der Schweiz gegen Bulgarien zwingt sie wie 2017 in die Play-offs.“

Mundo Deportivo: „Die italienische Mannschaft macht gegen Nordirland ihre Hausaufgaben nicht. Die Schweizer fahren auf direktem Weg zur WM.“

Schweiz

Blick: „WM, WM, wir fahren zur WM: Grandiose Nati schickt Italien in die Play-offs! WM-Party in Luzern! Die Nati fährt nach dem 4:0 über Bulgarien an die WM und schickt den Europameister in die Play-offs.“

Tagesanzeiger: „Was für eine Gala! Die Schweizer reisen an die WM: Die Schweiz besiegt Bulgarien 4:0 und fährt 2022 nach Katar. Europameister Italien stolpert in Belfast und muss ins Play-off.“

Le Matin: „Enorm! Die Schweiz holt sich ihr WM-Ticket.“

La Tribune de Genève: „Festival der Schweiz, die zur WM fährt. Eine glücklose und eine traumhafte Halbzeit.“

Le Temps: „Mission erfüllt! Die Schweiz qualifiziert sich für die WM 2022.“

England

The Sun: „Desaster für Italien! Die Europameister scheitern daran, sich direkt für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren und werden in die Playoffs gezwungen.“

Daily Mail: „Desaster für Italien! Die Europameister müssen in die Playoffs nach einem torlosen Unentschieden in Nordirland. Die Schweiz schnappt sich den Platz in Gruppe C.“

