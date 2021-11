Vom EM-Himmel ins „Fegefeuer“: Italien fürchtet Deja-vu

Das Team von Trainer Mancini muss in die Play-offs © AFP/SID/PAUL FAITH

Der Zauber des magischen EM-Sommers ist verflogen, das große Zittern hat begonnen: Europameister Italien fürchtet nach dem Quali-Desaster die Geister von 2017. Wie auf dem Weg nach Russland müssen die Azzurri nach dem peinlichen 0:0 in Nordirland auch jetzt in die Play-offs. Vor vier Jahren war dort gegen Schweden Endstation.

"Ein Albtraum, aber es ist noch nicht zu Ende. Uns bleibt noch eine letzte Karte in der Hand", schrieb die Gazzetta dello Sport. "Vom Himmel der EM ins Fegefeuer", fasste Tuttosport die Lage zusammen.

Der Corriere dello Sport sieht Italiens WM-Träume "am seidenen Faden" hängen und kritisierte den schwachen Auftritt von Belfast: "Es mangelte an Persönlichkeit gegen eine Mannschaft auf dem Niveau eines Zweitligisten."

Dann spielen die zehn Gruppenzweiten und zwei über die Nations League qualifizierte Teams um drei verbliebene WM-Tickets. Die Partien in Halbfinale und Finale werden am 26. November ausgelost, Italien ist in Topf 1 gesetzt und hat zunächst Heimrecht.