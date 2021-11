Erster Formel-1-Pilot aus China: Alfa Romeo holt Zhou

Zhou Guanyu (22) erhält als erster Chinese in der Geschichte der Formel 1 ein Stammcockpit. Der 22-Jährige fährt in der nächsten Saison bei Alfa Romeo an der Seite von Valtteri Bottas (Finnland). Das gab der Rennstall am Dienstag bekannt. Zhou fährt seit 2019 in der Formel 2 und liegt kurz vor Saisonende in der Gesamtwertung auf Rang zwei hinter Oscar Piastri (Australien).