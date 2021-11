Poker um Karim Adeyemi: BVB und FC Barcelona machen ernst

Der BVB will Karim Adeyemi unbedingt nach Dortmund locken, geht dafür an seine Schmerzgrenze. Aber auch der FC Barcelona macht ernst.

Die besten Karten hat nach SPORT1 -Informationen weiter Borussia Dortmund. Und der BVB will für Adeyemi bis an seine Schmerzgrenze gehen. Dortmund bietet dem Offensivspieler einen Fünfjahresvertrag mit fünf Millionen Euro Jahresgehalt bei 35 Millionen Euro Ablöse inklusive Boni.

FC Barcelona zündet nächste Stufe bei Adeyemi!

Schon vor einigen Tagen hatte SPORT1 berichtet, dass Xavi ein großer Fan des 19-Jährigen ist und ihn unbedingt zum FC Barcelona lotsen will . Nun zündet Barca die nächste Stufe.

Nach SPORT1-Informationen ist der spanische Klub bereit, 40 Millionen Euro für den Nationalspieler an dessen Klub RB Salzburg zu bezahlen. Noch in dieser Woche will Barcelona den Österreichern ein Angebot unterbreiten.