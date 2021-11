Bei Debüts von Miller und Beckham Jr.: Rams erleiden Rückschlag

Die mit sieben Siegen aus den ersten acht Partien in die Saison gestarteten Rams offenbarten in der Defensive um Miller zu viele Lücken. Dazu unterliefen Quarterback Matthew Stafford zwei Interceptions. Beckham Jr. fing lediglich zwei Pässe über insgesamt 18 Yards. Nach der zweiten Niederlage in Folge belegen die Kalifornier weiter den zweiten Rang in der NFC West.