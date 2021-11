Dietmar Hamann würde bei WM 2022 auf Reus, Gündogan und Hummels verzichten

WM in Gefahr! Für diese Flick-Stars wird es eng

Dietmar Hamann erklärt in einer Sendung, wen er aktuell für die WM nominieren würde - und sorgt für große Überraschungen.

Dietmar Hamann plädiert für einen Verzicht von Marco Reus bei der WM 2022 in Katar.

„Er hat in den sechs Monaten davor mit den besten Fußball seiner Karriere gespielt. Er wäre zur EM eingeladen worden, und ich glaube auch, dass wir ihn gut hätten gebrauchen können“, sagte Hamann in der Sky-Sendung „Projekt Weltmeister - Road to Qatar“. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation)