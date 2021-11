Grand Slam of Darts: 4. Spieltag mit Clemens, Sherrock, Anderson LIVE im TV auf SPORT1 und im Stream

Der Grand Slam of Darts geht in die nächste Runde. Gabriel Clemens bekommt es mit Fallon Sherrock zu tun.

In Wolverhampton fliegen wieder die Darts-Pfeile!

Nach seinem packenden Erfolg gegen Peter Wright trifft Gabriel Clemens am Abend auf Fallon Sherrock. Die „Queen of the Palace“ hatte nach ihrer Auftakt-Niederlage gegen Wright ein dickes Ausrufezeichen gesetzt und Mike De Decker mit 5:0 vom Oche gefegt. Die Partie steigt um 23 Uhr deutscher Zeit.