WWE RAW: Realer Hass? Becky Lynch mit scharfen Attacken auf Charlotte Flair Realer Hass? WWE-Auftritt liefert Gesprächsstoff

Becky Lynch wandte sich bei WWE RAW in scharfen Worten an Charlotte Flair © WWE

Martin Hoffmann

Bei WWE Monday Night RAW rückt der reale Ärger zwischen Becky Lynch und Charlotte Flair wieder in den Fokus. Eine scharfe Promo-Ansprache Lynchs lässt tief blicken.

Wie viel reale Abneigung steckte in diesen Worten?

Drei Wochen nach dem echten Eklat um das Titeltausch-Segment der weiblichen WWE-Topstars Becky Lynch und Charlotte Flair hat das nahende Match der beiden die anscheinend zerrüttete Beziehung der früheren Freundinnen wieder in den Blickpunkt gerückt.

Bei der TV-Show Monday Night RAW wandte sich Lynch vor dem Kampf bei den Survivor Series am Sonntag an die Tochter der Ikone Ric Flair - und verwischte dabei die Grenzen zwischen Realität und Fiktion.

Becky Lynch und Charlotte Flair im realen Clinch

SmackDown-Damenchampion Flair und RAW-Pendant Lynch, bei WWE einst als Teil der „Fou Horsewomen“ gemeinsame Antreiberinnen der „Women‘s Revolution“ und Teilnehmerinnen am historischen ersten WrestleMania-Hauptkampf der Frauen 2019, hatten sich Ende Oktober hinter den Kulissen gezofft.

Bei einem SmackDown-Segment, in dem die beiden im Zuge des WWE Draft ihre Titelgürtel tauschten, hatte Flair Lynch ihren Gürtel weggezogen und soll damit vom Drehbuch abgewichen sein - worauf Lynch ihr vorgeworfen soll, sich auf ihre Kosten profilieren und ihren Frust ausleben zu wollen (Folgt Charlotte Flair ihrem Verlobten Andrade zu AEW?).

Zwischen Lynch und Flair soll es seit längerem kriseln, unter anderem sickerte durch, dass Flair Lynch beleidigende Anspielungen auf ihre Schönheits-Operationen übelgenommen haben soll.

In einem Interview mit Sports Illustrated hatte Lynch bestätigt, dass zwischen Flair und ihr seit längerem Eiszeit herrsche (“Wir reden nicht mehr miteinander“) und zugleich ihre Faszination ausgedrückt für Matches, die aus realen Geschehnissen entstehen - womit sie selbst den Blick auf die Frage lenkte, wie viel echter „Shoot“ und wie viel hinzugedichteter „Worked Shoot“ in der Promo-Ansprache steckte, die sie nun nachlegte.

Lynch mit brisanten Anspielungen auf Flair

Lynch sagte bei RAW nun, dass sie einst Flairs beste Freundin gewesen sei, die sich mit ihr „über jede Chance gefreut hat, die du bekommen hast und über jeden Titel, den du gewonnen hast“ - und „eine Schulter zum Ausweinen, wenn die Dinge nicht in deinem Sinne gelaufen sind“.

Irgendwann jedoch hätte sie realisiert: „Eine Freundschaft mit Charlotte Flair ist an Bedingungen geknüpft. Du musst der Star sein und ich die Person im Hintergrund.“ Darum habe sie die Freundschaft „zum Teufel gejagt“, sich gegen sie gewandt „und dich so hart geohrfeigt, dass es mich in eine andere Stratosphäre geschickt hat“. (Wie ein Horror-Unfall in Dortmund fast Becky Lynchs WWE-Karriere verhindert hätte)

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

In einer weiteren pikanten Anspielung auf die Karriere-Verläufe beider meinte Lynch, dass sie es sich nie hätte erlauben können, eine „eindimensionale Kopie von jemand anderem“ zu sein: „Ich musste mich zerreißen, mich immer wieder neu erfinden, um der größte Star dieses Geschäfts zu werden.“ Diesen Erfolg scheine Flair ihr zu neiden, er habe ihn „so verbittert, dass du dich selbst nicht mehr magst“.

Bei den Survivor Series gehe es für sie nicht um ein RAW-SmackDown-Duell, es gehe „ums persönliche Vermächtnis“ - und sie werde Flair eine brutale Abreibung verpassen.

Liv Morgan lacht zuletzt

Flair selbst war nicht vor Ort, um zu antworten, stattdessen setzte sich dann Lynchs Parallelfehde mit der jungen Liv Morgan fort, die das Rededuell mit Lynch suchte - und in den folgenden Handgreiflichkeiten die Oberhand behielt.

Morgan konterte den Manhandle Slam von Lynch - die Aktion, mit der Seth Rollins‘ Ehefrau bei ihrem Comeback nach der Geburt ihrer Tochter Bianca Belair übertölpelt hatte und wieder Champion geworden war.

Die in einem roten Lederoutfit wie Britney Spears im Clip zu „Oops, I did it again“ gekleidete Morgan schickte Lynch aus dem Ring und posierte dann mit dem Gürtel, den sie dabei zurückließ.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 15. November 2021:

Big E & Riddle vs. The Usos - No Contest

Seth Rollins & The Usos besiegen Big E & RK-Bro

Bianca Belair besiegt Tamina

The Street Profits besiegen Alpha Academy

Queen Zelina besiegt Nikki ASH

Rhea Ripley besiegt Carmella

Kevin Owens besiegt Finn Balor

AJ Styles & Omos besiegen Dolph Ziggler & Robert Roode