Federer-Trainer Ljubicic: "Kann garantieren, dass er wieder spielen will

Roger Federers Trainer Ivan Ljubicic rechnet fest mit einer Rückkehr des Maestros auf die Tour im kommenden Jahr. "Wir haben gesprochen, und ich kann garantieren, dass er wieder Tennis spielen will", sagte der 42 Jahre alte Kroate am Rande der ATP Finals in Turin bei Sky. Allerdings rechnet er nicht mit einem Start des 40 Jahre alten Grand-Slam-Rekordchampions bei den Australian Open.