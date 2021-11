Platzverweis von Dahoud: Aytekin vermisst nachträglich Gelassenheit

Der bereits verwarnte Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund hatte am 25. September bei der 0:1-Niederlage der Westfalen bei Borussia Mönchengladbach wegen einer wegwerfenden Geste die Gelb-Rote Karte gesehen. Für diese Entscheidung war der Bundesliga-Unparteiische insbesondere von den Gästen stark kritisiert worden.

Aytekin hätte nach eigener Aussage keine Probleme damit, seine Entscheidungen auf dem Spielfeld per Mikrofon zu erklären: "Je mehr Transparenz, desto weniger Theater." In Sportarten, wo dies schon praktiziert werde - wie im Rugby und im Football - hätten Schiedsrichter generell ein besseres Standing, so der FIFA-Referee.