FC Bayern: Alphonso Davies blüht in neuer Rolle auf, dank Nagelsmann

In Kanada ist Alphonso Davies in jungen Jahren ein Superstar - obwohl er eigentlich die falsche Sportart praktiziert.

In der von Eishockey dominierten Sportwelt der Kanadier stellt der 21-Jährige, der in Ghana geboren wurde und auch die Staatsbürgerschaft von Liberia besitzt, eine Ausnahme dar. Das wurde bei seiner Rückkehr nach Edmonton - seiner Heimatstadt - deutlich.

Bei dem Status von Davies geht es nicht nur um seine fußballerischen Fähigkeiten. Er ist auch in den Social-Media-Kanälen sehr aktiv - singt, lacht, tanzt und schauspielert in seinen Videos.

Davies steigert seine Leistung als Schienenspieler

Der Beweis: Alle 204 Spielminuten ist Kanadas Sportler des Jahres aus dem Jahr 2020 in dieser Spielzeit an einem Tor des FC Bayern beteiligt. In der Bundesliga bedeutet das vier Assists in zehn Spielen. In der letzten Saison sammelte er nur alle 695 Spielminuten einen Scorerpunkt ein.