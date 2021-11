Mats Hummels: BVB-Legende Jürgen Kohler spricht bei SPORT1 Klartext

Kohler sieht Problem bei deutschen Verteidigern

Jürgen Kohler, der einst 250 Pflichtspiele für den BVB bestritten hat (18 Tore, 13 Assists), schlägt in Folge 8 des SPORT1 -Podcast „Die Dortmund-Woche“ Alarm: „Wir haben keine Weltklasse-Abwehrspieler mehr in Deutschland – das ist Fakt und ein großes Problem“, sagt die BVB-Legende. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

„Gerade was Innen- und Außenverteidiger angeht sind wir nicht mehr ganz vorne dabei. Alle haben nur noch den Schalter im Kopf und wollen nach Ballgewinnen nach vorne umschalten. Dadurch entstehen Flüchtigkeitsfehler. Wie stehe ich zum Ball, welche Räume können sich hinter mir öffnen? So geht es natürlich auch dem BVB. Das muss trainiert werden. In den Bundesliga-Vereinen wird Abwehrarbeit nur ganz selten individuell trainiert – nicht nur bei den Profis, auch im Nachwuchs.“

Kohler traut Hummels Rolle im DFB-Team zu

Kann Hummels, der wegen seiner Patellasehnenprobleme noch in keinem Länderspiel-Lehrgang unter Hansi Flick dabei war, wirklich eine Hilfe bei der WM 2022 in Katar sein? „Ich glaube schon, dass Mats noch eine Rolle im DFB-Team spielen kann“, sagt der einstige Juventus-Star (1992 bis 1995). „Wenn er bei 100 Prozent ist, kann er dieser jungen deutschen Mannschaft helfen. Er braucht aber jemanden neben sich, der ihm hilft. Julio César war damals auch für mich total wichtig.“

