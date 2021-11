Eisenstangen-Affäre: Ex-Star Abidal auf Befragungsliste

Ganz offenkundig steht Abidal in engerem Kontakt zum Opfer. Die Klubkollegin der deutschen Nationalspielern Sara Däbritz beim französischen Meister Paris St. Germain benutzte zum Tatzeitpunkt in ihrem Mobiltelefon eine auf den ehemaligen Weltklasse-Abwehrspieler registrierte Chipkarte. Weil die Art der Verbindung zwischen Abidal und Hamraoui noch nicht geklärt ist, wollte die Staatsanwaltschaft zu Wochenbeginn eine Beziehungstat und deswegen auch eine Befragung von Abidals Ehefrau Hayet nicht ausschließen: "Das ist eine von mehreren Spuren."

Abidals mögliche Verstrickung in die brutale Tat sorgte für neue Schockwellen im französischen Fußball. Zunächst hatte in der vergangenen Woche bereits die vorübergehende Festsetzung von Hamraouis Teamkollegin Aminata Diallo wegen des Verdachts der Beteiligung an dem Verbrechen für Entsetzen besonders im PSG-Umfeld gesorgt, allerdings wurde die 26-Jährige nach 36 Stunden in Polizeigewahrsam wieder entlassen.