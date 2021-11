BVB: Aytekin spricht über Dahoud-Platzverweis: "Emotionen nicht im Griff"

Am 6. Spieltag bei der Partie des BVB gegen Borussia Mönchengladbach winkte der bereits verwarnte Mahmoud Dahoud in Richtung Schiedsrichter Deniz Aytekin ab. Der reagierte auf diese Unsportlichkeit rigoros und stellte den Dortmund-Profi mit Gelb-Rot vom Platz. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Watzke nannte auch ein anderes Beispiel. „Da gab es auch so eine Szene mit Lars Stindl (Gladbacher Spieler, Anm. d. Red.) – der machte drei Fouls, bis er auch mal Gelb kriegte. Und dann stellt er (Aytekin, Anm. d. Red.) sich da hin und macht: eins, zwei, drei! Wie so ein Kapellmeister. Das ist nicht, wie ich mir einen Schiedsrichter wünsche. In so einem Spiel muss man beruhigend auf die Spieler wirken.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)