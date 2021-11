Grand Slam of Darts: Martin Schindler besiegt Price - Rob Cross fordert James Wade

Martin Schindler gelingt ein überraschender Achtungserfolg gegen Gerwyn Price beim Grand Slam of Darts. Caller Russ Bray unterläuft ein kurioser Fauxpas.

Martin Schindler hat den Weltranglistenersten Gerwyn Price beim Grand Slam of Darts im Aldersley Leisure Village in Wolverhampton besiegt. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse des Grand Slam of Darts)