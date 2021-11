Robin Gosens stellt Ernährung um - und widersteht Italiens Verlockungen

„In punkto Ernährung habe ich mir professionelle Hilfe gesucht, weil ich in diesem Bereich noch nicht alle Körner ausgeschöpft habe“, verriet Gosens im SPORT1 -Podcast „Meine Bayern-Woche“ : „Ich habe schon viel darüber gelesen, dass man mit der richtigen Ernährung Verletzungen vorbeugen und Ausfallzeiten verkürzen kann. Daher habe ich an Stellschrauben gedreht, um als Leistungssportler noch besser zu werden.“

Gosens ernährt sich vor allem vegan und vegetarisch

Er genießt das Leben in Italien mit seiner jungen Familie und widersteht den Reizen der italienischen Küche so gut es geht: „Meinem Körper tut es gut, ich fühle mich stärker und gesünder. Daher werde ich das erstmal so weiter handhaben, obwohl Italien kulinarisch viel zu bieten hat.“

Wie er sich für sein Comeback fit macht, was Bundestrainer Hansi Flick zu ihm sagte und welches Talent er beim wechseln von Windeln hat, verriet er in „Meine Bayern-Woche“ . Die darf kein Fußball-Fan verpassen!