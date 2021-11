Thomas Müller vom FC Bayern spielt in Ghostbusters-Clip mit

Müller veröffentlichte am Montag einen Promo-Clip für den neuen Ghostbusters-Streifen „Ghostbusters: Legacy“, der am Donnerstag in den deutschen Kinos anläuft, auf seinem YouTube-Kanal.

Wie die Bild berichtet, nahm der Nationalspieler vor einigen Wochen an den Dreharbeiten dafür in der Film-Werkstatt „Kubicki Motors" in der Hilblestraße in München teil. Regisseur Jason Reitman sowie Produzent und Regie-Legende Ivan Reitman hatten Müller im Vorfeld des vierten Teils der Science-Fiction-Komödie dafür angefragt. Der Weltmeister von 2014 ließ sich offensichtlich nicht zweimal bitten.