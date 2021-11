Tennis, ATP-Finals: Djokovic macht sich noch keine Gedanken über Karriereende

Der Verwirrung in den Sozialen Medien um einen nahenden Rücktritt ist Novak Djokovic mit einer glasklaren Ansage entgegengetreten.

Der Verwirrung in den Sozialen Medien um einen nahenden Rücktritt ist Novak Djokovic mit einer glasklaren Ansage entgegengetreten, über ein Karriereende macht sich der serbische Tennis-Dominator noch keine Gedanken. (NEWS: Alles zum Tennis)

„Ich habe keine Zahl im Kopf, wie viele Jahre ich noch spielen will“, sagte der Grand-Slam-Rekordsieger am Montag bei den ATP Finals in Turin: „Ich setze mir keine Grenzen - das will ich auch gar nicht.“ (ATP Finals 2021 ab 14. November täglich im LIVETICKER)