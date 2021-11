Martin Demichelis' Trennung vom FC Bayern: So lief es wirklich

Als Spieler gelang es ihm nicht, doch mittlerweile ist der 40-Jährige seit drei Jahren als Trainer zurück in München. Aktuell ist er für die U23 in der Regionalliga verantwortlich und fühlt sich im Verein pudelwohl.

„Der Klub ist eine Herzensangelegenheit für mich, ich liebe den FC Bayern. Ich komme jeden Tag mit Leidenschaft zur Arbeit, genieße jeden Tag und jede Woche, weil ich auch weiß, was es heißt, den FC Bayern zu verlassen“, sagte der Argentinier in einem Interview mit dem kicker .

Demichelis: So lief mein Aus beim FC Bayern

„Im Oktober hat er mich in sein Büro bestellt und teilte mir erneut mit, dass ich gehen müsse. Wieder sagte ich Nein, verwies auf meinen noch zwei Jahre laufenden Vertrag … Drei Tage später war dann Holger Badstuber verletzt, er brauchte mich. Ich schoss gegen Freiburg mein letztes Tor für Bayern. In der Kabine sagte Karl-Heinz Rummenigge zu mir: Siehst du Micho, das Leben ist verrückt, und Fußball ist manchmal verrückter als das Leben. Bleib cool.“

„Die Chemie mit van Gaal stimmte einfach nicht“

Am Ende sei er als Spieler manchmal zu offen mit seinen Emotionen gewesen, so der ehemalige Innenverteidiger. „Zwischen van Gaal und mir stimmte die Chemie einfach nicht, ich fühlte mich auch ungerecht von ihm behandelt.“

Demichelis träumt von Cheftrainer-Posten

„Derzeit mache ich bis Juni den Fußballlehrer in Italien, muss zwei Tage pro Monat dorthin. Ich habe in Deutschland, Spanien und England gespielt, Italien fehlte mir noch. Ich möchte dort lernen, das Verteidigen ist in Italien eine besondere Kultur“, sagt der 51-malige argentinische Nationalspieler.

„Ich komme von River Plate, einem Top-Klub in Argentinien. Ich habe knapp acht Jahre beim FC Bayern gespielt, dann den FC Malaga mit in die Champions League gebracht und drei Jahre bei ManCity in der Premier League gespielt. In diesen Klubs habe ich die Erfahrung gemacht, am besten jedes Spiel zu gewinnen und Meister zu werden - egal in welchem System“, macht der Ex-Profi deutlich.