So wurde der Engländer Matty Cash zum polnischen Nationalspieler

Polen kann gute Spieler gebrauchen

Die Polen haben seine Verstärkung dringend nötig. Aktuell fehlt es dem Land von Weltfußballer Robert Lewandowski in der Defensive an guten Nachwuchskickern.

Am Freitag feierte Cash beim 4:1-Sieg in Andorra sein Debüt. Er wurde in der 64. Minute eingewechselt. Beim letzten Spiel der Quali am Montag gegen Ungarn könnte er erstmals auf polnischem Boden auflaufen.