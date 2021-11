League of Legends: Off-Season! Die heißesten Gerüchte & Transfers aus LEC, LCS und Asien

Steht Luka "Perkz" Perkovic vor einer Rückkehr in die LEC? © game-news24

Am 16. November öffnet das Transferfenster der professionellen League-of-Legends-Ligen. In unserem Offseason-Ticker erfahrt ihr die heißesten News mit Fokus auf die LEC aber auch der LCS und dem asiatischen Raum.

Was Samy Deluxe zusammen mit Tropf und DJ Dynamite Anfang der 2000er-Jahre in das Mikrofon rappten, könnte jedes Jahr zum Leitsatz der einzelnen professionellen League-of-Legends-Ligen werden. Es ist Offseaon-Zeit.

In unserem LoL-Offseason-Ticker fasst SPORT1 tagtäglich die wichtigsten Transfers, Verlängerungen und Gerüchte zusammen.

Perkz vor Rückkehr in die LEC?

Der 23-jährige Midlaner, dessen Vertrag eigentlich noch bis Ende 2023 lief, wurde von seinem Team sogar schon via Twitter offiziell verabschiedet.

Wohin es Perkz, der nach wie vor noch zu den besten Midlanern der Welt gezählt werden kann, zieht, ist bisher noch unklar. Die Zeichen deuten in Richtung Europa. Dort gilt Team Vitality als Frontrunner im Hinblick auf eine etwaige Verpflichtung des Kroaten.

Team Vitality mit Transfer-Hattrick?

Doch nicht nur Perkz allein soll im Blickfeld des französischen Teams sein. Sowohl an Barney „Alphari“ Morris, ebenfalls von Team Liquid, als auch an MAD-Lions-ADC Matyas „Carzzy“ Orsag soll das Bienen-Team dran sein.

Sollte Vitality tatsächlich den Transfer-Hattrick tätigen, würde das das Team mit den verbleibenden Oskar „Selfmade“ Boderek (Jungle) und Labros „Labrov“ Papoutsakis (Support) direkt in die Riege der Top-Teams der LEC katapultieren. Zumindest vom rohen Talentlevel her.

MAD: Nicht nur Carzzy - Steht auch Humanoid vor dem Absprung?

Stichwort LEC: Anscheinend möchte nicht nur Matyas „Carzzy“ Orsag den MAD Lions den Rücken kehren, auch Midlaner Marek „Humanoid“ Brazda scheint nach zwei LEC-Titeln in Folge auf der Suche nach einer neuen Herausforderung zu sein. Laut dem LEC-Insider „LEC Wooloo“ scheint Fnatic Chancen auf eine Verpflichtung des Tschechen zu haben.

Inwiefern an diesem Gerücht etwas dran ist, werden die nächsten Tage zeigen. Sollte Humanoid tatsächlich zu FNC wechseln, würde er dort Yasin „Nisqy“ Dincer ersetzen.

Während das Humanoid-FNC-Gerücht noch als eher vage bezeichnet werden darf, steht Carrzys LEC interner Abgang zu Team Vitality schon so gut wie fest. Das dieser Wechsel mehr als nur ein Gerücht sein könnte, zeigen auch Informationen, die besagen, dass sich die MAD Lions schon mündlich mit dem Carzzy-Ersatz William „UNF0RGIVEN“ Nieminen auf einen Vertrag geeinigt haben soll.

Der 21-jährige Schwede spielte bisher bei SK Gaming Prime in der Entwicklungsliga Prime League.

Excel: Patrik verlängert

Während es momentan vor allem auf der Position des AD-Carries viel Bewegung in der LEC gibt, scheint man bei Excel Esports auf Kontinuität in der Botlane zu setzen. Laut Leaguepedia wurde der Vertrag des 21-jährigen Tschechen Patrik „Patrik“ Jiru bis 2023 verlängert.

Bewegung könnte es im britischen Team trotzdem geben. Anscheinend ist man bemüht den ehemaligen Rogue-Toplaner Finn „Finn“ Wiestal zurück in die LEC zu bringen. XL gab eigens via Twitter per Rätsel-Tweet einen Hinweis auf den bevorstehenden Move.