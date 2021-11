WM-Qualifikation: War‘s das für Zlatan im Nationalteam?

Schweden muss in die Playoffs um die letzten Tickets für die WM in Katar. Gehen sie mit ihrem Superstar Zlatan Ibrahimovic?

0:2 in Georgien, 0:1 in Spanien - Schweden hat seine gute Ausgangslage weggeworfen und die direkte WM-Qualifikation trotz der Rückkehr von Zlatan Ibrahimovic verpasst. Im kommenden Frühjahr müssen die Schweden nun in die Playoffs. Dann wieder ohne ihren Superstar? (NEWS: Alles Wichtige zur WM-Qualifikation)