Eishockey: Wechselt Toni Söderholm in die NHL?

Bundestrainer Toni Söderholm zieht es, so schreibt es die dpa , „dem Vernehmen nach in die NHL“. Sein Vertrag beim Deutschen Eishockey-Bund läuft im Mai 2022 nach der WM in Helsinki aus, danach könnte das DEB-Kapitel für den Finnen beendet sein.

Spieler hoffen auf Söderholm-Verbleib

Söderholms Bilanz ist hervorragend: Bei seiner ersten WM 2019 führte er das Team nach dem besten Start seit 1930 ins Viertelfinale, im vergangenen Frühjahr sogar in die Runde der letzten Vier. Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) stieg erstmals auf Platz fünf in der Weltrangliste.

Reindl macht Druck auf Entscheidung

Söderholm weiß, dass ein Einstieg in die NHL „sehr schwierig“ ist, ist sich aber sicher: „Es ist nicht mehr so weit weg, dass die NHL sich für Trainer öffnet. Die Zeit für die europäischen Trainer wird auch kommen.“ ( Alle News zum Eishockey )

Und wenn es vorerst nichts mit einem Engagement in den USA werden sollte, dürften genügend europäische Top-Klubs Schlange stehen. „Die Frage stellt sich bei mir: Will ich bei der Nationalmannschaft bleiben, oder will ich eher in den Alltag als Vereinstrainer?“, sagte Söderholm dem SID.