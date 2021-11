Louis van Gaal sitzt nach Unfall mit dem Fahrrad im Rollstuhl

Der niederländische Bondscoach ist mit dem Fahrrad gestürzt. Dabei hat sich der 70-Jährige an der Hüfte verletzt.

Nicht genug damit, dass sich die niederländische Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation am Samstag durch ein überflüssiges 2:2-Remis in Montenegro nach 2:0-Führung ein echtes Endspiel gegen Norwegen (Dienstag …) eingebrockt hat. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation)