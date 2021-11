Die 10 größten Casinos in Las Vegas am Strip und in Downtown mit Bellagio, MGM und Venetian

Wir beantworten hier deine Frage: Was sind die 10 größten Casinos in Las Vegas? Dazu werfen wir einen Blick auf den Las Vegas Strip und Downtown, welche Casinos dort die größte Fläche haben. (SERVICE: Alles aus der Welt der Casinos)

Die 10 größten Casinos am Las Vegas Strip

Das größte Casino der Welt steht allerdings nicht in Las Vegas, sondern in Oklahoma. Das WinStar World Casino ist mit einer Fläche von mehr als 50.000 Quadratmetern fast dreimal so groß wie das größte Las Vegas Casino. Im Vergleich: Ein Spielfeld in der Fußball-Bundesliga hat rund 7.000 Quadratmeter.

Das größte Einzelcasino in Las Vegas ist das Mandalay Bay am südlichen Anfang des Las Vegas Strips. Das Mandalay Bay Casino besitzt eine Fläche von rund 16.000 Quadratmetern.

Ein Highlight ist auch der Sportwetten-Bereich, der bei wichtigen Spielen in den amerikanischen Top-Ligen NBA, MLB und NFL eine Menge Leute anzieht. Auch für Sportfans, die nicht um Geld spielen ist das einer der besten Orte in Las Vegas, um Sportereignisse zu verfolgen.

„Hat Caesar wirklich hier gelebt?“ fragt der naive Allen im Kultfilm „Hangover“ an der Rezeption des Caesar‘s Palace. Was er nicht weiß: Das Caesars Palace wurde erst 1963 gebaut und damit ein paar Jahre nach dem Tod von Julius Caesar.

Die meisten kennen den Circus Circus wegen seines „Adventuredome“-Zeltes mit Fahrgeschäften und Spielen für Kinder und Jugendliche. Es ist aber auch eines der größten Casinos in Las Vegas. Die Lage am nördlichen Strip ist allerdings nicht optimal. Zudem ist das Circus Circus schon etwas in die Jahre gekommen, so dass die meisten Vegas-Besucher ihr Geld lieber in einem spektakuläreren Casino auf dieser Liste riskieren.