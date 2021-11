Paralympics: Wahl der deutschen Para Sportler*innen des Jahres

Lindy Ave ist gleich in zwei Kategorien nominiert © Imago

Auch Fans dürfen abstimmen

Das Besondere: In diesem Jahr ist die Wahl geprägt von den herausragenden Ergebnissen deutscher Sportlerinnen und Sportler bei den Paralympics in Tokio.

„In Tokio wurde eindeutig neues Feuer entfacht für die paralympische Bewegung, die dadurch in 2021 mächtig Fahrt aufgenommen hat auf dem unaufhaltsamen Weg in die Mitte der Gesellschaft“, sagte DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher. „Daran haben unsere Leuchttürme im paralympischen Spitzensport einen großen Anteil.“

Das sind die Nominierten (in alphabetischer Reihenfolge) in den vier Kategorien.

Para Sportlerin:

Para Sportler:

Para Team:

Para Nachwuchssportler*in:

Gekürt werden die Para Sportler*innen am Samstag, 27. November, in einem Festakt in der Düsseldorfer Rheinterrasse vor geladenen Gästen.