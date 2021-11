Anzeige

Casino: SPORT1 präsentiert die beliebtesten Online-Casino-Spiele und ihre Gewinnchancen Die beliebtesten Online-Casino-Spiele und ihre Gewinnchancen

Online gibt es zahlreiche Anbieter, bei denen man die verschiedensten Spiele angeboten bekommt © Imago

SPORT1

In Online-Casinos gibt es eine Vielzahl verschiedenster Spiele. SPORT1 stellt die beliebtesten Online-Casino-Spiele und die Gewinnchancen vor.

Hier findest du einen Überblick über die beliebtesten Online-Casino-Spiele. Außerdem zeigen wir dir, bei welchen Casino-Spielen du die besten Gewinnchancen hast. (SERVICE: Alles aus der Welt der Casinos)

Online-Casino-Spiele mit den größten Gewinnchancen

Wie ein altes Sprichwort besagt, gewinnt das Haus immer. Aber es gibt Online-Casino-Spiele, bei denen Gewinnchancen besser sind als bei anderen. Aus diesem Grund stellen wir dir hier die 10 profitabelsten Online-Casino-Spiele vor.

Live-Poker

Live-Poker ist deshalb so profitabel, weil es das einzige Casino-Spiel ist, bei dem man nicht direkt gegen das Casino spielt.

Beim Poker gegen andere Spieler kommt es mehr auf Fähigkeiten als auf Glück an.

Deswegen ist Poker seit Jahren als Geschicklichkeitsspiel anerkannt. Kurzfristig entscheidet aber auch beim Poker das Glück und kein Pokerspieler wird immer gewinnen. Dennoch sollte man als Anfänger sehr viel üben, sonst ist man Leute Beute für erfahrene Poker-Spieler.

Blackjack

Ähnlich wie beim Poker gibt es auch beim Blackjack es eine komplexe Strategie, die es den Spielern ermöglicht den Hausvorteil des Casinos stark zu reduzieren. Allerdings halten sich die wenigsten Spieler an diese sogenannte Basic Strategy. Denn sonst würden die Casinos in Las Vegas nicht jedes Jahr Milliarden alleine durch die Verluste beim Blackjack einnehmen.

Auch in Online-Casinos sollte man vorsichtig sein, wenn man nicht weiß, wie man seine Gewinnchancen steigert. Die YouTube-Videos, in denen große Summen beim Blackjack gesetzt werden sind mit großer Wahrscheinlichkeit alle Fake oder Werbe-Videos der Casinos selbst.

Baccarat

Baccarat erfreut sich vor allem in asiatischen Casinos großer Beliebtheit. Aber auch in Casinos in Las Vegas und Europa findet man den ein oder anderen Baccarat-Tisch.

Das Spiel kann auf den ersten Blick abschreckend wirken, aber im Prinzip ist es sehr einfach. Man hat zwei Setzfelder mit den Optionen „Banker“ und „Player“. Der Dealer teilt auf diese Felder jeweils zwei Karten aus. Nach einem festgelegten Schema müssen gegebenenfalls weitere Karten ausgeteilt werden. Die Hand, die näher an 9 dran ist gewinnt. Die Spieler, die auf diese Gewinnerhand gesetzt haben, bekommen einen Gewinn in Höhe des Einsatzes hinzu. Baccarat hat einen geringeren Hausvorteil als Roulette und ist aufgrund seiner Einfachheit für Anfänger sogar eine bessere Wahl als Blackjack.

Roulette

Es gibt zwar viele verschiedene Formen von Roulette: Amerikanisches Roulette und Französisches Roulette. Der Hauptunterschied ist, dass beim Amerikanischen Roulette mit zwei Nullen gespielt wird und beim französischen Roulette nur mit einer Null. Damit ist das französische Roulette definitiv die profitablere Form.

Viele versuchen die Gewinnchancen mit verschiedenen Setz-Strategien wie Fibonacci, Paroli oder Martingale zu erhöhen. Doch langfristig sind solche Setz-Systeme nicht in der Lage die Gewinnchancen zu verbessern, weil jedes Casino ein Einsatzlimit festlegt.

Craps

Das Würfelspiel Craps ist eines der beliebtesten Spiele in Las Vegas. Wer sich einmal die Mühe gemacht hat, die Regel zu verstehen, wird mit den besten Gewinnchancen belohnt, die es neben Blackjack im Casino gibt. In Deutschland findet man selten Würfelspiele und auch in Online-Casinos mit deutscher Lizenz sind alle Tischspiele nach dem Glücksspielstaatsvertrag von 2021 erstmal nicht vorgesehen.

Video-Poker

Beim Video-Poker handelt es sich im Prinzip auch um ein Automaten-Spiel. Dabei ist aber mehr Interaktion und Geschick gefragt als bei den klassischen Slots. Dadurch können gute Video-Poker-Spieler ihre Gewinnchancen steigern.

Es werden zunächst fünf Karten ausgeteilt und man kann entscheiden, welche Karten man behalten will. Der Gewinn richtet sich dann nach der bekannten Reihenfolge der Poker-Hände von Paar bis Royal Flush.

Slots

Spielautomaten sind das mit Abstand beliebteste Casino-Spiel, wenn man als Grundlage dafür sowohl die Anzahl der verfügbaren Spiele als auch die Einnahmen der Casinos nimmt. Das Konzept des Slots ist einfach und genial. Das Spiel läuft automatisch über einen Tastendruck, so dass jeder weiß, was zu tun ist. Die Aussicht auf eineb möglichen Jackpot-Gewinn und viele kleine Gewinne fesseln viele Spieler an Slots.

Nicht umsonst wurden die stationären Spielautomaten in Casinos früher „Einarmige Banditen“ genannt. Auch heute sind Slots für die Betreiber bei weitem das profitabelste Online-Casino-Spiel.

Die Gewinnchancen beim Spielen von Online-Slots hängen von der Programmierung ab. Dabei haben die Online-Casinos volle Kontrolle über den Betrag, der ausgeschüttet werden soll. Wenn ein Online-Casino also mehr Geld verdienen will, setzt es die Gewinnchancen runter.

In Online-Casinos gibt es tausende verschiedene Slots, die alle eine andere Auszahlungsquote (Payout) haben. Auch, wenn manche Anbieter den Payout veröffentlicht, kann man nie sicher sein, ob diese Zahlen auch stimmen. Denn es gibt keine Kontrolle wie einen transparenten Casino-Test. Hierfür müsste man jedes Online-Casino-Spiel mehr als 1000 Runden spielen, um eine halbwegs zuverlässige Aussage über die Gewinnchancen treffen zu können. Im Zweifelsfall spielt man das Spiel, das einem am meisten Spaß macht und optisch zusagt.

Weitere Glücksspiele

Es gibt noch einige weitere Casino-Spiele und Glücksspiele, die spezielle Regeln und Gewinnchancen bieten. Hier sind vor allem die Lotteriespiele und Sportwetten hervorzuheben.

Sportwetten

Während Lotteriespiele reines Glück sind, denken viele, dass sie mit Wissen beim Sportwetten gewinnen können. Allerdings tritt man auch dort gegen einen Gegner an, der immer gewinnt: Den Wettanbieter. Mit allen möglichen Statistiken, Insider-Informationen und Rechenkraft vieler Computer, legen die Wettanbieter die Quoten so fest, dass es nur einer handvoll Spielern gelingt langfristig mit Sportwetten Geld zu verdienen.

Wenn Expertise alleine reichen würde, könnten einige ehemalige Sport-Promis mit aktiven Sportwetten mehr Geld verdienen als sie für ihre Werbetätigkeit von den Wettanbietern bekommen. In der Realität macht das aber keiner und man hört eher davon, dass ehemalige Sportler finanzielle Probleme bekommen als mit Sportwetten im Luxus schwelgen.

Die Einschätzung von Wahrscheinlichkeiten erfordert ein großes Maß an mathematischem Verständnis, das kaum ein Hobby-Zocker mitbringt. Disziplin, Money-Mangement und Statistik ähneln vom Prinzip her Poker. Nur, wer alle Aspekte beherrscht, wird es schaffen mit Sportwetten Geld zu verdienen.

Lotteriespiele

In Deutschland gibt es verschiedene Lotteriespiele, bei denen man einen Zettel mit Zahlen kauft in der Hoffnung mit einem ganz großen Jackpot auf einen Schlag Millionär zu werden. Allerdings kommen auf einen Millionär eine Million Verlierer.

Das gute an der Lotterie ist, dass das Geld zum Großteil in die Staatskasse fließt. Deshalb bezeichnen viele Lotto auch als „Idioten-Steuer“. Der Grund dafür ist klar: Die Gewinnchance sind dabei schlechter als bei den meisten Casino-Spielen. Außerdem ist ein Hauptkritikpunkt an Lotteriespielen, dass es eine Umverteilung von Besitzverhältnissen gleich kommt, da der Großteil der Lotteriespieler aus der unteren Gesellschaftsschicht kommt, die Lotterie-Einnahmen allerdings für Projekte investiert werden, die der oberen Gesellschaftsschicht zu Gute kommen.

Fazit zu Online-Casino-Spielen

Jeder hat sein Lieblingsspiel. Aber unabhängig vom eigenen Geschmack gibt es Glücksspiele und Online-Casino-Spiele, die bessere Gewinnchancen bieten als andere. Bei den meisten Spielen steigt mit der Höhe der Gewinne aber auch das Risiko. Denn nur einer kann einen Jackpot gewinnen für den viele andere zahlen müssen.