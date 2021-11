Anzeige

Casino: Die besten Spielbanken in Deutschland mit Baden-Baden Deutsche Casinos: Die besten Spielbanken in Deutschland

Im Kurhaus von Baden-Baden liegt Deutschlands wohl schönstes Casino © Imago

In Deutschland gibt es insgesamt 64 Casinos. SPORT1 gibt einen Überblick über alle Spielbanken und wo in Ihrem Bundesland das nächste Casino ist.

In Deutschland gibt es im Jahr 2022 insgesamt 64 Casinos. Die größte Spielbank in Deutschland ist das Casino Hohensyburg in Dortmund (Nordrhein-Westfalen).

Die meisten Casinos in Deutschland hat das Bundesland Niedersachsen. Dort kann man in insgesamt 11 Casinos spielen. (SERVICE: Alles aus der Welt der Casinos)

Nach den Bewertungen bei Google Maps zu urteilen ist das Casino in Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern) das beste Casino Deutschlands. Die Spielbank Stralsund wird mit einem Durchschnitt von 4,7 von 5 Sternen bewertet. Allerdings gibt es bisher erst 20 Bewertungen für das Casino.

Das älteste Casino steht in Baden-Baden. Gleichzeitig gilt es für viele als schönstes Casino in Deutschland.

In allen deutschen Casinos kann man ab 18 Jahren neben Slots auch Tischspiele wie Blackjack, Roulette und Poker spielen.

Casinos in Niedersachsen

Niedersachsen hat die meisten Casinos aller deutschen Bundesländer. Insgesamt gibt es in Niedersachsen elf Casinos.

Wenn es nach den Bewertungen bei Google Maps geht, schneiden die Casinos in Niedersachsen im Vergleich zu den Spielbanken in den anderen deutschen Bundesländern unterdurchschnittlich ab. Entweder sind die Casinos in Niedersachsen wirklich schlechter oder die anderen Spielbanken-Betreiber verstehen es besser ihre Kunden zu guten Bewertungen zu motivieren.

Bad Zwischenahn (Eiden 11) 4,1 / 5



Bad Harzburg (Herzog-Julius-Straße 64b) 3,9 / 5

Hannover (Lister Meile 2) 3,9 / 5



Norderney (Am Kurplatz 1) 3,8 / 5



Osnabrück (Theodor-Heuss-Platz 6-9) 3,7 / 5



Bad Bentheim (Ochtruper Straße 38) 3,7 / 5



Bad Pyrmont (Heiligenangerstraße 32) 3,6 / 5



Seevetal (Kirchstraße 15) 3,6 / 5



Göttingen (Am Kauf Park 1) 3,5 / 5



Wolfsburg (Poststraße 1) 3,3 / 5



Braunschweig (Hamburger Str. 52) noch nicht eröffnet



CASINOS IN BAYERN

Die meisten Casinos befinden sich in Kurorten. Die beliebtesten Casinos in Bayern sind die Spielbanken in Bad Kissingen, Bad Füssing und Bad Steben.

Weitere Casinos in Bayern sind die Spielbanken in Bad Wiessee am Tegernsee südlich von München, Garmisch-Partenkirchen, Bad Reichenhall, Lindau, Bad Kötzting und Feuchtwangen.

Bad Kissingen 4,3 / 5 Sternen

Bad Füssing 4,3 / 5



Bad Steben 4,3 / 5



Bad Wiessee 4,2 / 5



Garmisch-Partenkirchen 4,2 / 5



Bad Reichenhall 4,2 / 5



Lindau 4,1 / 5



Bad Kötzting 4,1 / 5



Feuchtwangen 4,0 / 5



CASINOS IN RHEINLAND-PFALZ

In Rheinland-Pfalz gibt es Casinos in alle den beiden Großstädten Mainz und Trier sowie in den Kurorten Bad Ems, Bad Neuenahr, Bad Dürkheim. Wer Motorsport liebt, kann direkt am Nürburgring ins Ringcasino gehen.

Spielbank Bad Ems (Römerstraße 8) 4,2 / 5

Bad Neuenahr (Felix-Rütten-Straße 1) 4,0 / 5



Bad Dürkheim (Schlossplatz 6-7) 3,8 / 5



Mainz (Rheinstraße 59) 3,7 / 5



Ring Casino Nürburgring (Stefan-Bellof-Straße) 3,7 / 5



Trier (Porta-Nigra-Platz 1) 3,0 / 5



CASINOS NORDRHEIN-WESTFALEN

Nordrhein-Westfalen ist der Sitz des größten Casinos in Deutschland. Das Casino Hohenyburg gehört zur Stadt Dortmund.

Eine weitere beliebte Spielbank in NRW ist das Casino Duisburg.

Das Casino Bad Neuenahr befindet sich in der Nähe von Bonn. Die Spielbank Aachen ist direkt am Fußballstadion Tivoli.

Casino Hohensyburg (Hohensyburgstraße 200) 4,1 / 5

Duisburg (Landfermannstraße 6) 4,0 / 5



Aachen (Krefelder Straße 205) 3,9 / 5



Bad Oeynhausen (Mindener Straße) 3,8 / 5



SPIELBANKEN IN HESSEN

Hessen hat vier Spielbanken, von denen die beliebteste die Spielbank Wiesbaden ist. Weitere Spielbanken gibt es in Bad Homburg, Kassel und Bad Wildungen.

Spielbank Wiesbaden (Kurshausplatz 1) 4,2 / 5 Sternen





Bad Homburg (Kisseleffstraße 35) 4,0 / 5



Kassel (Mauerstraße 11) 3,7 / 5



Kurhessische Spielbank Bad Wildungen (Brunnenallee 54) 3,8 / 5



CASINOS IN MECKLENBURG-VORPOMMERN

Das Nord-Östlichste Bundesland Deutschlands, Mecklenburg-Vorpommern, besitzt vier Spielbanken in Stralsund, Schwerin, Neubrandenburg und Rostock.

Geht es nach den Bewertungen auf Google Maps befindet sich das beste Casino Deutschlands in Mecklenburg-Vorpommern. Die Spielbank Stralsund kommt bei nur 20 Bewertungen auf einen Durchschnitt von 4,7 von möglichen 5 Sternen.

Spielbank Stralsund (Tribseer Damm) 4,7 / 5



Schwerin (Arsenalstraße 16) 4,2 / 5



Neubrandenburg (Woldegker Straße 27) 4,1 / 5



Rostock (Warnowufer 54) 4,0 / 5



CASINOS IN SCHLESWIG-HOLSTEIN

Das nördlichste deutsche Bundesliga Schleswig-Holstein ist nicht nur bekannt für seine Online-Casinos, sondern auch für seine Spielbanken. Insgesamt gibt es im nördlichsten deutschen Bundesland vier Casinos. Die Casino Westerland auf der Insel Sylt wurde 2021 nach mehr als 70 Jahren geschlossen. Es war das einzige deutsche Casino auf einer Insel.

Schenefeld (Industriestraße 1) 4,2 / 5



Lübeck (Willy-Brandt-Allee 1-5) 4,1 / 5



Kiel (Holstenbrücke 30) 4,0 / 5



Flensburg (Süderhofenden 16) 3,9 / 5



SPIELBANKEN IN BERLIN

In Deutschlands Hauptstadt Berlin gibt es vier Spielbanken. Die größte davon befindet sich am Potsdamer Platz. Weitere Casinos in Berlin gibt es am Kurfürstendamm, am Fernsehturm und am Altstädter Ring.

Spielbank Potsdamer Platz (Marlene-Dietrich-Platz 1) 3,9 / 5





Spielbank Ku‘Damm (Kurfürstendamm 31) 3,9 / 5



Spielbank am Fernsehturm (Panoramastarße 1A) 3,8 / 5



Spielbank Ellipse (Altstädter Ring 1) 3,3 / 5



CASINOS IN HAMBURG

Wie in Berlin gibt es auch in Deutschlands zweitgrößter Stadt Hamburg vier staatlich lizenzierte Spielbanken. Das größte davon befindet sich am Stephansplatz mit dem Casino Esplanade. Auch am Millerntor, am Steindamm und in der Hamburgerstraße können die Spieler ihr Glück versuchen.

Casino Hamburg Esplanade (Stephansplatz 10) 3,9 / 5



Spielbank Hamburg Reeperbahn (Millerntor 1) 3,9 / 5



Spielbank Mundsburg (Hamburger Straße 1) 3,7 / 5



Casino Steindamm (Steindamm 1) 3,7 / 5



CASINOS IN BADEN-WÜRTTEMBERG

Trotz seiner Größe gibt es in Baden-Württemberg nur drei Casinos. Dafür hat Baden-Württemberg mit dem Casino Baden-Baden das vielleicht schönste Casino Deutschlands zu bieten. Weitere Casinos gibt es in Stuttgart und Konstanz.

Baden-Baden (Kaiseralle 1) 4,5 / 5

Stuttgart (Plienningerstraße 100) 4,1 / 5



Konstanz (Seestraße 21)4,0 / 5



CASINOS IN SACHSEN

In Sachsen gibt es drei Casinos. Das größte davon in Leipzig. Weitere Spielbanken befinden sich in Dresden und Chemnitz.

Leipzig (Petersstraße 36) 3,8 / 5



Chemnitz (Neumarkt 1) 3,8 / 5



Dresden (Seestraße 8-10) 3,7 / 5



CASINOS SACHSEN-ANHALT

Die drei Casinos in Sachsen-Anhalt werden alle von der Gauselmann Gruppe betrieben. Die am besten bewertete Spielbank in Sachsen-Anhalt ist das Casino Halle an der Saale vor den Casinos in Magdeburg und Leuna Güthersdorf.

Halle / Saale (Franckestraße 1) 4,5 / 5



Magdeburg (Am Pfahlberg 3) 4,2 / 5



Leuna Güthersdorf (Nordpark 5) 4,1 /5



CASINOS BRANDENBURG

Die beiden Casinos in Cottbus und Potsdam werden von den Brandenburgischen Spielbanken betrieben.

Spielbank Cottbus (Straße der Jugend 117-119) 4,3 / 5



Spielbank Potsdam (Schloßstraße 13) 4,1 / 5



CASINOS IM SAARLAND

Das Saarland lädt zum Spielen in zwei Spielbanken ein.

Spielbank Saarbrücken (Deutschmühlental) 3,8 / 5



Casino Schlossberg in Perl (Schloßstraße 27) 3,8 /5



CASINO BREMEN

Der Stadt-Staat Bremen ist das kleinste Bundesland in Deutschland. Hier gibt es mit dem Casino Bremen in der Schlachte 26 eine einzige Spielbank. Diese bekommt unter rund 300 Bewertungen auf Google Maps einen Durchschnitt von 3,9 Sternen.

CASINOS IN THÜRINGEN