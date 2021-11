Handball: Groener nominiert WM-Kader um Bölk und Grijseels

"Unser erstes Ziel ist die Qualifikation für die Hauptrunde. Wir sind davon überzeugt, dass wir das mit den nominierten 16 Spielerinnen schaffen können", sagte Groener. "Die Spielerinnen haben in unseren bisherigen zwei Lehrgängen im Oktober und Anfang November sehr intensiv und gut gearbeitet. Daran wollen wir mit dem Start in die WM-Vorbereitung anknüpfen, um dann beim WM-Auftakt gegen Tschechien voll da zu sein."

Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) trifft in der WM-Gruppenphase in Lliria in der Provinz Valencia auf Tschechien (2. Dezember), die Slowakei (4. Dezember) und Ungarn (6. Dezember). Die besten drei Teams der acht Vierergruppen qualifizieren sich für die Hauptrunde.

Das DHB-Team versammelt sich am Montag kommender Woche in Großwallstadt zur Vorbereitung. Drei Tage später steht die Reise nach Madrid an. In der spanischen Hauptstadt bestreiten die DHB-Frauen noch ein Vorbereitungsturnier mit Spielen gegen Polen (26. November), Gruppengegner Slowakei (27. November) und Gastgeber Spanien (28. November).