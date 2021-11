WM-Qualifikation: Hofmann und Kehrer sind Gewinner, Hummels und Ginter und Verlierer im DFB-Team

So fällt Gündogans Flick-Fazit aus

Nach dem letzten Länderspiel des Jahres schaut SPORT1 auf die Gewinner und Verlierer in der bisherigen Ära Hansi Flick beim DFB.

„Wir sind auf einem guten Weg“, zeigte sich der 56-Jährige nach dem 4:1-Sieg in Armenien zufrieden. „Ich denke schon, dass die Spiele gezeigt haben, dass wir zurück sind.“ Lob gab es auch für seine Spieler: „Die ganze Mannschaft macht das gut. Ob jetzt die neuen Spieler oder die, die dazugestoßen sind.“ (Die Stimmen zum Spiel)

DFB-Team: Gewinner unter Hansi Flick

„Hansi Flicks Plan ist, dass ich auch in der Viererkette hinten rechts zum Einsatz kommen könnte“, sagte Hofmann im Sommer zu SPORT1 . „Ich bin bereit, neue Dinge zu lernen und habe total Bock drauf. Auch hinten rechts kann man sich sehr gut einbringen und nach vorne Akzente setzen.“

Das zeigte Hofmann bislang eindrucksvoll. In allen sieben Partien stand er auf dem Rasen, durfte sogar fünf Mal starten. Hofmann sorgte für viel Schwung und krönte seinen DFB-Aufschwung in Armenien mit einem Tor und einer Vorlage. Flick lobte: „Ein sehr intelligenter und ballsicherer Spieler mit hoher Geschwindigkeit. Er ist immer da, wo Tore fallen. Das ist sehr gut.“ (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation)

In allen sieben Spielen kam er zum Einsatz, fünf ging er sogar über die volle Distanz. Ob als Innenverteidiger oder Linksverteidiger – Kehrer löst seine Aufgabe mit Ruhe und Souveränität. Ist eine Bank und aktuell gesetzt!

Selbst in vermeintlich unwichtigen Partien wie gegen Liechtenstein dreht er auf und ist gierig nach Toren. Vier Tore, eine Vorlage – stark! „Die Leichtigkeit ist bei ihm zurück“, lobt Flick. „Die Art und Weise, wie er Fußball spielt, macht einfach Spaß. Er hat eine Riesen-Entwicklung genommen.“

Das in ihn gesetzte Vertrauen zahlt der 32 Jahre alte Routinier, für den Katar 2022 die letzte Chance auf einen Titel sein könnte, mit zwei Toren und vier Assists zurück.

Niklas Süle (5/420): Bis zu seiner Corona-Erkrankung eine feste Säule in der DFB-Abwehr. Flick setzt auf den Bayern-Star, der körperlich zugelegt hat und in einer starken Verfassung ist. Aktuell dürfte der 26-Jährige im Abwehr-Innenblock an der Seite von Chelsea-Boss Toni Rüdiger gesetzt sein.