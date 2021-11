Italiens Presse feiert Rossi: "Unsterblicher Valentino!"

Nach dem Abschied in Valencia hat die italienische Presse Nationalheld Valentino Rossi für seine unvergleichliche Karriere im Motorradsport gewürdigt. "Danke für die Show, Valentino! Rossi ist wie Schumacher, Messi, Air Jordan. Daher trauert nicht nur der Motorsport wegen des Endes seiner Karriere", schrieb am Montag die Corriere dello Sport.

Rossi (42) war am Sonntag sein letztes Rennen gefahren und am Abend bei der Gala des Weltverbandes FIM als "MotoGP-Legende" in die Hall of Fame aufgenommen worden. Der neunmalige Weltmeister hat tiefe Spuren hinterlassen.