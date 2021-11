WM-Qualifikation: Nächster Rekord für rumänisches Wunderkind Enes Sali

Das erst 15 Jahre alte Mittelfeldtalent ist dank seines Einsatzes für Rumänien in der WM-Qualifikation gegen Liechtenstein (2:0) der jüngste Spieler, der in einem Pflichtspiel einer europäischen A-Nationalmannschaft jemals aufgelaufen ist. (NEWS: Alles Wichtige zur WM-Qualifikation)

Nächster Rekord für Sali

In den letzten Wochen hatte Sali schon für einige Rekorde gesorgt. So wurde der in Kanada geborene Rumäne mit türkischen Wurzeln in dieser Saison zum jüngsten Spieler und Torschützen in der ersten rumänischen Liga.