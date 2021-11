FC Bayern: Marcel Sabitzer deutet mangelndes Vertrauen an

Marcel Sabitzer hat beim FC Bayern noch keinen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Fehlt ihm das Vertrauen in München?

Vom Kapitän des deutschen Vizemeisters zum Bankdrücker beim FC Bayern: Bislang ist Marcel Sabitzer in München noch nicht wirklich angekommen.

Lediglich ein Mal stand der Österreicher in der Bundesliga in der Startelf. Ganz anders läuft es bei der Nationalmannschaft. Dort ist der 27-Jährige unter Trainer Franco Foda eine feste Größe und erzielte am Wochenende beim 4:2-Erfolg gegen Israel sein 10. Länderspieltor. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation)