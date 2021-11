Rentner Bolt: Hätte in Tokio Gold gewinnen können

Anzeige

Usain Bolt sieht seinen Weltrekord nicht gefährdet © AFP/SID/GIUSEPPE CACACE

SID

Sprint-Rentner Usain Bolt hält offenbar nicht viel von seinen Erben um Olympiasieger Lamont Jacobs.

Sprint-Rentner Usain Bolt hält offenbar nicht viel von seinen Erben um Olympiasieger Lamont Jacobs. Der Jamaikaner hätte in Tokio über 100 m sein viertes Olympia-Gold in Serie gewinnen können, sagte der Jamaikaner der Nachrichtenagentur AFP in Dubai. "Ich wünschte, ich wäre dabei gewesen", sagte Bolt, den die Siegerzeit von 9,80 Sekunden nicht beeindruckte: "Es war also schwer zuzusehen."

Die Sprinter von heute werden "nicht wirklich schneller", sagte Bolt, der bei der WM 2009 in Berlin seine noch heute gültigen Weltrekorde über 100 (9,58 Sekunden) und 200 m (19,19) aufgestellt hatte: "Weil ich die Grenze so weit hinausgeschoben habe und dann anfing, langsamer zu werden, wäre es für mich möglich gewesen, 9,80 Sekunden zu schaffen."

Bolt hatte nach der WM 2017 in London seine Karriere beendet, nachdem er in 9,95 Sekunden Bronze geholt hatte. Sein drittes Olympia-Gold in Rio hatte Bolt nach 9,81 Sekunden gewonnen.